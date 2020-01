Cặp 'hoa hậu nhí' Bảo Ngọc - Bella Vũ làm mới hit của Phương Thảo - Ngọc Lễ

Mẹ của hai cô bé rất yêu thích bài hát gắn với kỷ niệm tuổi thơ nên gợi ý các con hát lại. Ban đầu Bella có vẻ ngại ngùng. Nhưng sau khi mẹ thuyết phục bằng bản phối mới phù hợp thế hệ trẻ hơn thì hai cô bé quyết định thử sức. Sau khi ra mắt một tuần, MV đã đạt 250.000 lượt xem trên kênh YouTube. Đây là con số ấn tượng với một MV của ca sĩ nhí.

Những MV trước của Bella Vũ là Let it go, How far I’ll go, You raise me up, Anh nhà ở đâu thế đã giới thiệu nhiều cảnh đẹp trong nước như Đà Lạt, Nghệ An… với bạn bè khắp nơi trên thế giới , các kiều bào đang sinh sống và làm việc xa quê hương nhiều năm. Lần này, đạo diễn Thế Linh chọn bối cảnh Yên Bái và TP.HCM cho MV Con gái, có các thửa ruộng bậc thang bạt ngàn lúa chín, thảm hoa tam giác mạch, dòng suối trong xanh chảy qua khe núi…