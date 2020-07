Cardi B đoạt giải Nhạc sĩ của năm lần thứ 2 liên tiếp

Theo Variety, Cardi B đã giành giải Nhạc sĩ của năm thuộc giải thưởng ASCAP Rhythm & Soul diễn ra từ ngày 15-17.7 (do Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà sản xuất Mỹ trao tặng). Đây là năm thứ 2 liên tiếp Cardi B giành được giải thưởng này (lần đầu vào năm 2019).

Nữ rapper nổi tiếng giành chiến thắng nhờ sức ảnh hưởng của các sản phẩm âm nhạc mà cô tham gia như Going Bad, Before I Let Go, Hot Girl Summer, My Type....

Cardi B hạnh phúc trên bục nhận giải thưởng ASCAP Rhythm & Soul năm 2019 Ảnh: Variety

Năm 2019, việc Cardi B lần đầu tiên giành giải Nhạc sĩ của năm tại ASCAP Rhythm & Soul đã tạo nên làn sóng tranh cãi giữa cộng đồng người nghe nhạc trên toàn thế giới . Một bộ phận khán giả cho biết họ mừng cho những thành công mà Cardi B đạt được dù tuổi nghề của cô còn khá non trẻ, đặc biệt trong làng nhạc rap tưởng chừng chỉ dành riêng cho phái mạnh. Tuy nhiên, một nhóm khác nghi ngờ về tính công bằng của giải thưởng khi khả năng tự viết nhạc của Cardi B vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Chủ tịch giải thưởng ASCAP - Paul Williams nói trong một video giới thiệu về tiêu chí của giải thưởng năm 2020: "Khi cả thế giới đang gặp khó khăn, chúng ta phải cố gắng hy vọng và phục hồi nó bằng những định hướng tốt hơn trong tương lai. Đó là sức mạnh mà âm nhạc mang đến. Tôi tin rằng âm nhạc có sức mạnh nâng đỡ tinh thần rất lớn, lay động trái tim, suy nghĩ và truyền cảm hứng cho những sự thay đổi thực sự".