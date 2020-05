Cát sê nữ chính ‘Thế giới hôn nhân’ Kim Hee Ae bị chê không xứng đáng

Mới đây, chương trình Rumor Has It đã đưa ra cuộc thảo luận xoay quanh mức lương mà Kim Hee Ae nhận được trong tác phẩm truyền hình đang ăn khách Thế giới hôn nhân ( The World of The Married ). Theo chia sẻ của một người làm trong ngành truyền thông, minh tinh 54 tuổi “cá kiếm” khoảng 70 - 80 triệu won (hơn 1,3 đến cỡ 1,5 tỉ đồng)/tập phim.