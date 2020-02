Cát Tường khoe giọng hát tình cảm của con gái

Cát Tường gây bất ngờ khi đăng tải clip con gái Tường An khoe giọng trên trang Facebook cá nhân. “Bà mai” Bạn muốn hẹn hò tiết lộ đây là khoảnh khắc hiếm hoi cả hai mẹ còn cùng kết hợp trên sân khấu. Nữ diễn viên bày tỏ: “Khổ tâm ghê, bài này là dính bản quyền định không đăng mà… tiếc, muốn cho cả nhà nghe nên đăng đại không biết có ảnh hưởng gì đến kênh không nữa”.

Trong clip, Tường An xuất hiện cùng mẹ ở đoạn đầu bài hát. Diễn viên Cát Tường đóng vai trò hỗ trợ con gái trong hoạt cảnh mở đầu. Cô cover lại A million dreams, một trong những bản hit đình đám của bộ phim nhạc kịch The greatest showman, do nam diễn viên Hugh Jackman cầm trịch.

Tường An gây ấn tượng với vẻ đẹp và giọng hát tình cảm Ảnh: Chụp màn hình

Con gái Cát Tường không chỉ khiến khán giả chú ý vì ngoại hình xinh đẹp mà còn cả giọng hát tình cảm. Trong tiết mục, cô diện chiếc váy hồng lấp lánh, nổi bật với mái tóc màu vàng óng. Ngoài gây ấn tượng khi có mẹ trợ diễn, phần thể hiện của Tường An còn khiến người xem lắng đọng vì những khoảnh khắc thân mật giữa hai mẹ con được minh hoạ ngay trên sân khấu.

Sau khi đăng tải đoạn clip, chủ nhân Giải Mai Vàng còn kêu gọi mọi người ủng hộ kênh YouTube của cô. Được biết, trang YouTube cá nhân của nữ nghệ sĩ hiện được gần 90.000 người đăng ký, sắp nhận nút bạc từ phía đơn vị này.

Cát Tường sang Úc thăm con gái Tường An Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, MC Cát Tường cũng khiến người hâm mộ quan tâm khi đăng tải loạt ảnh song hành cùng con gái tại Úc. Cô đích thân sang Úc để thăm Tường An đang du học tại đây. Trong đó, nữ diễn viên gốc Huế xuất hiện với trang phục giản dị, tạo dáng nhí nhảnh cùng con gái tại trường Đại học Griffith University Gold Coast.