Catriona Gray chia tay bạn trai sau 2 tháng đăng quang ‘Hoa hậu Hoàn vũ 2018’

Ngày 22.2, khi tham gia chương trình Tonight With Boy Abunda, Catriona Gray khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ chuyện chia tay bạn trai. Cụ thể, khi được MC hỏi: “Cô và diễn viên Clint Bondad còn bên cạnh nhau hay không?”, người đẹp sinh năm 1994 thẳng thắn trả lời không và xác nhận mình đang độc thân. Catriona Gray giải thích giữa cô và bạn trai có nhiều bất đồng từ trước khi cô “chinh chiến” tại Miss Universe 2018. Trong khoảng thời gian đó, cả hai không nói chuyện với nhau ngay cả khi nhiều người thấy Bondad nhiệt tình cổ vũ cô trong đêm chung kết Miss Universe 2018 diễn ra tại Thái Lan.

Cả hai quyết định “đường ai nấy đi” thời gian gần đây. Catriona Gray chia sẻ: "Tôi luôn biết ơn quãng thời gian đã qua cùng anh ấy. Cả hai luôn bên cạnh và hỗ trợ nhau. Chuyện này giống như một giấc mơ vậy". Đồng thời, người đẹp sinh năm 1994 cho biết bài học cô rút ra trong tình yêu là phải giao tiếp và san sẻ lẫn nhau.

Trước khi chia tay, cả hai trải qua 6 năm hẹn hò và khiến người hâm mộ ghen tị với tình yêu ngọt ngào của mình

Khi được MC hỏi về mối quan hệ hiện tại với bạn trai cũ, Catriona Gray cho biết bây giờ họ chưa thể là bạn. Tuy nhiên, cô vẫn tôn trọng tình cũ và chưa có ý định bắt đầu mối quan hệ mới. Đây cũng là lần cuối cùng người đẹp nhắc đến chuyện tình cảm tan vỡ của mình.

Về phía Clint Bondad, anh hủy theo dõi Catriona Gray trên mạng xã hội. Trong bài đăng mới nhất của mình, nam diễn viên chia sẻ: “Em vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Anh chúc những điều tốt đẹp nhất trên con đường của em. Đây không phải là điều mà chúng ta mong muốn, nhưng chắc chắn là điều mà cả hai cần ở thời điểm này”.

Catriona Gray và Clint Bondad là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất tại Philippines

Clint Bondad sinh năm 1985, là một diễn viên, người mẫu lai giữa Đức và Philippines. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng hình thể săn chắc. Anh từng tham gia nhiều dự án như Girlfriend for Hire, Your Place or Mine?... và xuất hiện trên nhiều trang tạp chí như Cosmopolitan Philippines, Men's Health, Scene Zone... Nam diễn viên gặp bạn gái trong thang máy cách đây hơn 6 năm và trúng tiếng sét ái tình.

Thời điểm chung kết Miss Universe 2018 diễn ra, Clint Bondad cũng có mặt tại Thái Lan để cổ vũ bạn gái. Trước đó, anh động viên Catriona Gray trên trang cá nhân: “Catriona Gray, em có cả khán phòng phía sau ủng hộ em. Kể từ khi anh gặp em ở Baguio, trong chiếc thang máy nhỏ bé ấy, khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ, anh đã biết em rất khác biệt. Em cho anh cảm giác không thể chạm tới. Giống như anh đã gặp một người nhưng lại không biết chính xác người đó là ai. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào thông minh đến thế trong đời mình. Anh biết đây là một ngày tuyệt vời nhưng đây thực sự sẽ chỉ là khởi đầu”.