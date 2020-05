'Cầu Vàng' thắng giải nhiếp ảnh quốc tế

Sau 11 tập Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ), Park In Kyu (Lee Hak Joo) là nhân vật đầu tiên lìa đời. Và mọi nghi vấn về cái chết thảm của anh đều xoay quanh quý ông lăng nhăng Lee Tae Oh (Park Hae Joon).