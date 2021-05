Cây sala được Phật tử khắp thế giới tôn sùng vì sao hay bị… nhầm lẫn?

Ở châu Á, cây sala thường bị nhầm với cây đầu lân (Couroupita Guianensis), một loài cây từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ được người Anh giới thiệu đến châu Á vào thế kỷ 19.

Cây đầu lân là loại cây thân gỗ, có thể cao tới 30 - 35m. Quả và hoa nằm trải dài quanh thân cây, từ gốc lên trên; chùm hoa có thể dài 3 m; trái lớn, tròn, đường kính 15 - 24 cm. Trong Phạn ngữ, loài cây này được gọi là Nāgaliṅgam (नागलिङ्गम्). Do cây có trái to như viên đạn đại bác nên người Anh gọi là Cannonball tree; Trung Quốc gọi là Pháo đạn thụ (砲彈樹); còn Thái Lan thì gọi là Luukphunyai (ลูกปืนใหญ่). Ở Việt Nam, có lẽ do hình dạng của hoa nên người ta thường gọi cây này là đầu lân, hàm rồng hay ngọc kỳ lân. Riêng cái tên ngọc kỳ lân cũng là tên một loài xương rồng phổ biến ở nước ta...