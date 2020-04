Cha con Jennifer Aniston hòa thuận lại nhờ... Covid-19

Jennifer Aniston nhớ lại năm cô 10 tuổi, sau khi dự tiệc sinh nhật ở nhà bạn về, mẹ cô nói: “Cha con sẽ không ở nhà trong thời gian ngắn”. Jennifer Aniston kể: “Mẹ tôi không nói rằng cha đã bỏ đi. Tôi chỉ nhớ mình ngồi đó và khóc. Tôi không biết những gì mình đã làm sau đêm đó hoặc ngày hôm sau nữa. Tôi không nhớ bất cứ điều gì khác ngoài việc thật bất ngờ khi cha tôi không còn ở đây”.

Kể về những ngày trị liệu tâm lý, cô đã nói chuyện với bác sĩ, chính những điều này giúp cô vượt qua nỗi đau. Chia sẻ với tờ InStyle, Jennifer Aniston nói rằng cô cố gắng cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, không để cho nó bị tuột dốc bằng lối sống lành mạnh, vui vẻ.

Sau đó khoảng một năm, cha của Jennifer trở về và duy trì việc gặp cô vào cuối tuần. Jennifer nói cha mình không phải là người biết cách nói chuyện nhưng ít nhất, ông nên giải thích và nói lời xin lỗi cho hành động đã bỏ rơi cô. “Thế nhưng giờ tôi đã trưởng thành, tôi không thể đổ lỗi cho cha mẹ mình nữa”, nữ diễn viên nói.

Trong gia đình, nữ diễn viên Jennifer Aniston cũng không hòa thuận với mẹ ruột - bà Nancy Dow. Trước khi bà qua đời vào năm 2016, hai mẹ con không nói chuyện khoảng 15 năm vì mẹ của Jennifer Aniston tự ý ra mắt cuốn sách viết về con gái. Cuốn sách có tựa From Mother and Daughter to Friends: A Memoir phát hành năm 1999, kể chi tiết về mối quan hệ giữa hai mẹ con, về cuộc sống của Jennifer Aniston. Jennifer Aniston không đồng ý với hành động ra sách của mẹ. Cho đến vài tuần trước khi mẹ mất, hai mẹ con mới gặp lại nhưng bà Nancy vì trải qua nhiều đợt tai biến, không thể giao tiếp.