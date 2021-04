Chadwick Boseman được vinh danh tại lễ trao giải Hiệp hội diễn viên Mỹ

Chadwick Boseman được vinh danh Nam diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai diễn cuối Levee Green trong phim Ma Rainey’s Black Bottom. Bạn diễn của anh trong phim, Viola Davis cũng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Ma Rainey.

Giải Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Daniel Kaluuya (vai Fred Hampton phim Judas and the Black Messiah) và Youn Yuh Jung (vai Soon Ja phim Minari). Giải thưởng cao nhất của SAG - Dàn diễn viên xuất sắc nhất thuộc về The Trial of The Chicago 7. Wonder Woman 1984 thắng giải Dàn diễn viên đóng thế xuất sắc.

Dàn diễn viên trong phim The Trial of The Chicago 7 ẢNH: IMDB

Giải thưởng SAG, được bình chọn bởi các thành viên của Hiệp hội diễn viên Mỹ, nhằm tôn vinh các diễn viên, có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả Oscar của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Giải thưởng của Hiệp hội diễn viên Mỹ là giải cuối cùng trước khi Oscar được trao vào hôm 25.4.

Chadwick Boseman qua đời năm 2020 ở tuổi 46 sau 4 năm chống chọi bệnh ung thư trực tràng. Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2021 vừa qua, cố tài tử nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim chính kịch cho màn hóa thân tuyệt vời trong Ma Rainey’s Black Bottom. Thay chồng quá cố nhận giải, Ledward Boseman - vợ của Chadwick Boseman - có bài phát biểu gây xúc động khán giả.