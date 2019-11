'Chẳng phải tình cờ', buổi nhạc chiều vương vấn...

16 giờ 30, live show Chẳng phải tình cờ “sáng đèn”. Lạ không? Hẳn nhiên lạ, với khán giả Việt Nam vốn đã quen với việc đi xem/nghe nhạc vào buổi tối. 16 giờ 30, khi phía ngoài cánh cửa khán phòng sân khấu nắng chiều dần dịu xuống, thì bên trong, giọng hát cất lên. Chọn liên khúc Người hát tình ca để mở đầu, trong không gian nhẹ nhàng, bảng lảng của bản nhạc ấy, Uyên Linh và Lân Nhã đưa khán giả vào thế giới phiêu bồng của buổi chiều âm nhạc.

Nghe nhạc chiều, thời gian dường như không vội vã. Người hát trong nhạc chiều ấy, dường như, lại càng không vội vã, khi gần 10 năm qua kể từ ngày cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010, cả Uyên Linh và Lân Nhã đều đi trên con đường âm nhạc bằng những nhịp điệu riêng, không tranh đua. Sự “thảnh thơi” ấy như phả vào cảm xúc người nghe, để rồi cứ thế từng giai điệu, lời ca, từng giọng hát, tiếng ngân như len lỏi vào từng nhịp thở của người thưởng thức.

Sự bình thản đến từ chính bản thân cùng với chất nhạc trữ tình sâu lắng, là chất riêng của Lân Nhã khiến anh được nhiều khán giả yêu mến. Ảnh: BTC

Vẫn những bài hát từng được yêu thích của Lân Nhã và Uyên Linh, nhưng thời gian đã làm đẹp thêm những câu chuyện kể bằng âm nhạc ấy, không chỉ vì kỷ niệm. Nếu Linh nội lực và đằm thắm hơn thì Nhã cũng ngày càng nồng ấm và tinh tế. Nếu Nhã mang lại sự dịu ngọt bằng chất trữ tình, trầm ấm qua những giai điệu khiến khán giả mê đắm thời gian gần đây: Những tiếng thở dài, Hoa tàn, Tình nồng, Niềm đau chôn dấu, Phượng yêu…, thì Linh vừa “dữ dội” vừa “dịu êm” để rồi thổi bùng không gian âm nhạc của mình với các bài hát được khán giả nhớ đến: Sao chẳng về với em, Bài hát của em, Đại lộ tan vỡ. Lân Nhã nói, 10 năm trước, Uyên Linh đã đặc biệt từ giọng hát đến cách xuất hiện, vô cùng ấn tượng; Linh mạnh mẽ, độc lập, nhưng khi đứng trên sân khấu, Linh khác lắm, nữ tính và điều này người đàn ông khi song ca với Linh cảm nhận rõ nhất.

Uyên Linh vừa nồng nàn cảm xúc của người bước qua tuổi ba mươi, vừa bùng nổ với tình yêu tuổi trẻ dành cho âm nhạc Ảnh: Đại Ngô

Độ “ép phê” của âm nhạc được “xây dựng”, có thể nói, như theo “cơn say” của người thưởng thức một hương vị trà ngon hay rượu quý. Cảm xúc của người biểu diễn và dĩ nhiên, theo đó là khán giả, cũng được đẩy lên "nặng đô" hơn, khi Uyên Linh và Lân Nhã được thỏa sức với những thử thách mới mà theo họ là đã bước ra vùng an toàn của mình. Không chỉ đưa khán giả về với hoài niệm cùng Chiều một mình qua phố, Bài không tên cuối cùng…, Lân Nhã cũng “liều mình” … nhảy với vũ đoàn Arabesque bản Sway. Còn Uyên Linh, lúc thì khiến người nghe như lặng đi với Ướt mi, Cô đơn…, khi lại tạo nên những cơn choáng ngợp với loạt nốt cao - sáng - đẹp trong những bài hát “khó nhằn” như Fallin’, Never enough. Và dĩ nhiên, cả hai không thể thiếu những màn kết hợp uyển chuyển, nâng - nhường nhau khi biểu diễn Em và tôi, Thà như giọt mưa…

Hai giọng hát mỗi người một vẻ nhưng đều rất tình, rất nghệ sĩ đã để lại dư vị lâng lâng khi buổi chiều âm nhạc kết thúc Ảnh: BTC

Và dù đắm mình trong những cung bậc giàu cảm xúc của âm nhạc, hay những sẻ chia thật chân thành khi giao lưu, trò chuyện của người biểu diễn, khán giả có lẽ sẽ không quên những hình ảnh vừa thân thương vừa quý trọng mà ca sĩ dành cho ban nhạc (được "chỉ huy" bởi nhạc sĩ Hoài Sa), nhóm bè (Cadillac), những người góp phần quan trọng nhất để tạo nên dư vị của liveshow. Không chỉ bằng những ánh mắt hướng về ban nhạc hay những lời cảm ơn, cúi đầu… của ca sĩ, vị trí của ban nhạc được đặt ngay phần trước của sân khấu đã thể hiện được sự trân trọng ấy của những người làm show (mà vai trò cao nhất là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) dành cho âm nhạc. Chẳng phải tình cờ cũng là một trong hiếm hoi những live show mà ban nhạc được giới thiệu và chào khán giả đầu tiên! Chẳng phải tình cờ là một trong không nhiều live show mà khán giả được nhìn thấy rõ biểu cảm của từng thành viên trong ban nhạc, nhóm bè Ảnh: Đại Ngô