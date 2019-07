Charlize Theron, mỹ nhân được 'thèm muốn' nhất ​Hollywood

Vừa chia tay nam diễn viên người Ireland, Stuart Townsend, người đẹp U50 Charlize Theron đã thừa nhận một điều mà ai nghe cũng dễ phê một câu “Nàng này chảnh!”: “Tôi phải căng sức vật lộn để làm quen với việc không bị làm phiền một lần nữa”, nghĩa là xem chừng cánh đàn ông cứ rình chờ cô trở lại trạng thái độc thân là... xáp vô.

Sau khi tuyên bố chia tay Stuart Townsend, người đẹp U50 Charlize Theron đang được ví là người đẹp được "thèm muốn" nhất của Hollywood Ảnh: Shutterstock

Tình huống này trái ngược hoàn toàn với một Charlize Theron thuở dậy thì. Bước vào đường tình năm 19 tuổi, người con gái gốc Nam Phi này đã rất nghiêm túc trong mối quan hệ yêu đương, thế mà chính nó lại đem đến cho cô trải nghiệm làm “gái ế” đầu tiên trong đời chỉ vì bị “bồ đá”. Ngày nay, không thiếu những người đàn ông xếp hàng chỉ để được tháp tùng người đẹp đi chơi đâu đấy. Nhưng đáng ngạc nhiên là hồi ấy cứ anh nào ở trường mà Charlize Theron thích là đều làm lơ cô. Riết rồi, nữ diễn viên Hollywood tương lai, người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp trong các vai diễn sau này, buổi ấy lại phải nỗ lực đấu tranh để có được những cuộc hẹn hò với các chàng trai. Đã không ít lần “nước mắt tôi chảy ướt gối”, sau này Theron đã thú nhận như vậy.

Phải nỗ lực hết sức Theron mới khám phá lại được bản thân mình và điều mà cô thấy sướng nhất là: “Có một thứ gì đó thực sự mạnh mẽ khi được ở một mình, đặc biệt là đối với phụ nữ”. Charlize và Stuart đã sống bên nhau một thời gian không ngắn ngủi gì, đến tận 9 năm. Cả hai đã từng rất thân thiết, thường tự mô tả nhau là chồng là vợ và có cả câu tuyên bố không cần một lễ cưới để gắn kết tình yêu. Nói được, làm được, Theron duy trì sự lãng mạn ấy trong nhiều năm. Giờ đây, khi chấp nhận tái độc thân, cô cũng phải sống độc thân sao cho thật lãng mạn. Với Charlize, quả thực chuyện ấy như một “cuộc chiến” mà cô dành ưu tiên trong đời. Tuân thủ theo châm ngôn “Ai cũng đều phải trải qua bóng tối nhưng điều đó không được làm cho bạn tối tăm”, cô không bao giờ kết nối lại với người cũ. Kể từ khi chia tay với Stuart, Theron có mối quan hệ với cả serie quý ông hàng đầu Hollywood. Nhưng giờ đây, Charlize Theron, gương mặt đại diện nước hoa J’Adore của Dior vẫn sống một mình ở Los Angeles (Mỹ). Chẳng những không lệ thuộc đàn ông, Charlize Theron còn tấn công cả vào các chuẩn bình quyền nam nữ trong nghiệp diễn, khi tranh đấu khăng khăng đòi được phải trả cát-sê ngang bằng với bạn diễn nam là tài tử Chris Hemsworth cho phần tiếp theo của serie phim Bạch Tuyết.

Ngôi sao hạng A Hollywood Charlize Theron đã làm việc chăm chỉ để có được vị trí và sự nghiệp như hiện nay với đỉnh cao nhất cho đến lúc này là giành giải Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2003 với vai diễn lạnh lùng giết người hàng loạt Aileen Wuornos trong Monster. Khiêm tốn hơn một chút là một đề cử Oscar khác cho vai bà mẹ đơn thân bị lạm dụng ở North Country. Sinh ra và lớn lên trong trang trại gia đình ở thị trấn Benoni (Nam Phi), với nhóm thú bạn thân là 10 chú chó và một con dê tên Bok. Cha cô, giám đốc điều hành một công ty xây dựng nhưng đồng thời cũng là một ông bố nghiện rượu mất khi Charlize mới chỉ là một nữ sinh 15 tuổi với một cái chết gây nhiều tranh cãi. Có lẽ tuổi thơ khắc nghiệt và khốc liệt đã khiến sau này Charlize Theron trân trọng cuộc sống có được ở Los Angeles.

Charlize Theron đã giành giải Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2003 với vai diễn lạnh lùng giết người hàng loạt Aileen Wuornos trong Monster Ảnh: Rolling Stones

Bắt đầu học múa ba-lê từ năm 6 tuổi, là vũ công chuyên nghiệp ở Johannesburg lúc 16 tuổi và ngay lập tức ký hợp đồng với một công ty người mẫu Ý, Charlize Theron chuyển đến Milan và dành cả 1 năm chu du khắp châu Âu trước khi đặt chân đến New York. Tại đây, cô tiếp tục học tại trường múa ba-lê Joffrey cho đến khi chấn thương đầu gối chấm dứt sự nghiệp khiêu vũ, đồng thời bắt đầu những ngày khốn khó phải sống trong nhà nghỉ rẻ tiền, rỗng túi và gặm bánh mì thay cho các món ngon nhà hàng. Chính tại thời điểm cơ cực này, Charlize Theron thử sức trong diễn xuất để cứu vãn tình thế, từ vai phụ phim nhỏ dần dần đến vai quan trọng trong phim lớn như 2 Days In The Valley, The Devil's Advocate hay That Thing You Do, phim đầu tay do Tom Hanks đạo diễn.

Một trong những lý do mà các đạo diễn dồn dập trao cho cô các vai quan trọng bởi Charlize Theron dám hi sinh ngoại hình cho sự nghiệp. Cô đã từng ra sức ăn uống tăng trọng lượng cơ thể lên hơn 20kg để vào vai bà mẹ 3 con mang thai phục phịch, cũng như sẵn sàng cạo trọc đầu khi vào phim Mad Max: Fury Road. Xuất phẩm Snow White and the Huntsman vừa ra mắt hồi hè, khán giả lại sắp sửa tái ngộ với Theron trong Young Adult, một bộ phim mà cô đóng vai một nhà văn quyết định làm mọi cách tìm lại tình yêu với người yêu thời trung học. Nhưng với tư cách đang là một trong những người phụ nữ độc thân được “thèm muốn” nhất ở Hollywood hiện nay, Charlize Theron không cần quá khao khát tình cảm để phải quay ngược thời gian tìm lại các xúc cảm của con tim trong quá khứ. Bởi bên cô chí ít lúc này cũng đã có sẵn hai cô con gái nuôi da màu xinh đẹp rồi.