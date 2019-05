Châu Đốc mùa lễ hội

Phục dựng rước tượng Bà

Lễ hội chính diễn ra trong 2 ngày, từ 22 - 23.4 ÂL, tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (P.Núi Sam, TP.Châu Đốc), thu hút đông đảo người dân, khách hành hương, khách du lịch đến viếng, tham quan và vui chơi. Những ngày này, các nẻo đường khu vực P.Núi Sam và các phường nội ô thành phố luôn nhộn nhịp. Về đêm cho tới rạng sáng, khu vực Miếu Bà Chúa Xứ luôn sáng rực ánh đèn, người đi lại qua lại không ngớt.

tin liên quan Khai mạc Lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam Lễ hội vía Bà Chúa Xứ là lễ hội cấp quốc gia, diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam bộ. Lần nào cũng vậy, trong ngày khai mạc, ngàn chục ngàn người dân và du khách nô nức kéo lên đỉnh núi Sam tham gia lễ phục hiện rước tượng Bà từ bệ đá ngự trên đỉnh núi xuống Miếu Bà nằm ở dưới chân núi. Lễ hội vía Bà Chúa Xứ là lễ hội cấp quốc gia, diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam bộ. Lần nào cũng vậy, trong ngày khai mạc, ngàn chục ngàn người dân và du khách nô nức kéo lên đỉnh núi Sam tham gia lễ phục hiện rước tượng Bà từ bệ đá ngự trên đỉnh núi xuống Miếu Bà nằm ở dưới chân núi.

Ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc, cho biết lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2019 được UBND TP.Châu Đốc và Ban quản trị Lăng Miếu Chùa Bà Chúa Xứ núi Sam nỗ lực nâng cao chất lượng các hoạt động diễn ra trong lễ hội, phát triển lễ hội trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước quốc tế để xây dựng hình ảnh du lịch Châu Đốc thân thiện và mến khách. Lễ hội năm nay, các chương trình phần lễ vẫn được giữ nguyên theo các nghi thức truyền thống, nhưng nội dung và hình thức được đầu tư, nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách và nhân dân cùng tham gia, giúp lễ hội dần trở về với tính cộng đồng.

Lễ hội gồm có lễ phục dụng rước tượng Bà từ trên đỉnh núi, lễ tắm Bà, các lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu, lễ Túc yết, và Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc sẽ tuần tự diễn ra vào những ngày tiếp theo và kết thúc vào chiều 31.5 (nhằm ngày 27.4 âm lịch). Về phần hội, UBND TP.Châu Đốc sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa trên khắp các sân khấu của thành phố, nhằm phục vụ du khách và người dân với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của 4 dân tộc Kinh - Chăm - Hoa - Khmer. Song song đó, sẽ có các trò chơi dân gian tổ chức tại phố đi bộ núi Sam, như kéo co, đẩy gậy, thả diều nghệ thuật, trò chơi vận động liên hoàn, cờ tướng, hội thi chim hót, chọi gà, gà đẹp, cờ người… hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho du khách và người dân địa phương.

Đảm bảo an toàn du khách

Ông Lâm Quang Thi cho biết trong 2 ngày chính diễn ra lễ hội, TP.Châu Đốc sẽ miễn phí vé tham quan Khu du lịch Quốc gia núi Sam. Theo thống kê của Sở VH-TT-DL An Giang, trong năm 2018, chỉ riêng TP.Châu Đốc đón hơn 5,445 triệu lượt khách hành hương, du lịch, tăng 11% so cùng kỳ, trong đó khách lưu trú hơn 219.000 người…Trong khi đó, theo kế hoạch, năm 2019, TP.Châu Đốc phấn đấu đón 5,7 - 6 triệu lượt khách hành hương, du lịch. Để thực hiện chỉ tiêu này, lãnh đạo TP.Châu Đốc đang tập trung nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, trọng tâm là Khu du lịch quốc gia núi Sam ; phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, để Châu Đốc trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, UBND TP.Châu Đốc yêu cầu các ngành và địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong cao điểm mùa lễ hội năm nay; thực hiện tốt “văn minh thương mại”, không để phát sinh tình trạng chèo kéo du khách, ăn xin, móc túi, trộm cắp tài sản của du khách…