Chị em Dakota - Elle Fanning, cặp đôi thần đồng diễn xuất

Thế giới điện ảnh khó có cặp sao chị em nào thực tài, cuốn hút khán giả màn bạc ở nhiều thời điểm khác nhau trong sự nghiệp để cùng thành công từ bé đến lớn bằng hai cô nàng Dakota và Elle Fanning.

Sinh ra là để diễn

Dakota và Elle Fanning là những đứa trẻ sáng dạ, tham gia vũ đoàn ba lê và nhà hát cộng đồng từ rất sớm Ảnh: Instargam NV

Gia đình Fanning mang đến 4 dòng máu Anh, Pháp, Đức và Ai-len. Họ quyết định chuyển từ George đến Los Angeles sinh sống là để cô con gái cưng Dakota có thể theo đuổi sự nghiệp diễn xuất khi chỉ mới 5 tuổi. Có lẽ chẳng nhiều người nhớ rõ những gì mình làm lúc lên 5, nhưng với chị em Fanning, chuyện cả gia đình vì mình mà phải di cư xa như vậy là một ký ức rõ nét. Dakota và Elle Fanning là những đứa trẻ sáng dạ, tham gia vũ đoàn ba lê và nhà hát cộng đồng từ rất sớm. Thậm chí mới 2 tuổi Dakota đã biết đọc. Nhận ra tiềm năng cực lớn về nghệ thuật diễn xuất của con gái, cha mẹ của Dakota đã có quyết định để đời như thế nhằm giúp con mình có cơ hội tạo đột phá lớn trong ngành công nghiệp giải trí.

Đây dường như là điểm chung ở các gia đình có những ngôi sao mang phẩm chất thần đồng. Rồi không có gì quá bất ngờ khi công sức đầu tư của họ chẳng bao lâu đã được đền đáp. Chỉ 2 năm sau, Dakota trở thành diễn viên nhỏ tuổi nhất được đề cử cho giải thưởng Screen Actors Guild. Cứ thế, những chị em khác của cô cũng đi vào vòng xoáy danh tiếng. Thực tế, đã có rất nhiều ngôi sao nhí lớn lên, bất mãn, phẫn nộ vì cha mẹ đã đặt gánh nặng thành đạt quá sớm lên những đôi vai bé bỏng của chúng. May mắn thay cho nhà Fanning, mọi thứ dường như đã phát huy hiệu quả êm ả tối đa để cả hai chị em, cả Dakota lẫn Elle đều tỏa sáng, suốt từ bé đến khi trưởng thành.

Tom Cruise và Dakota-Fanning trong War of the Worlds Ảnh: Getty Images

Danh sách bạn diễn đầy những siêu sao

Hai cô con gái cưng nhà Fanning đã xâm nhập ngành công nghiệp nghệ thuật thứ 7 trước cả khi những chiếc răng khôn tự rụng. Các xuất phẩm điện ảnh đình đám cả hai tham gia từ trước đến nay luôn do những tên tuổi đạo diễn nức tiếng nhào nặn, góp mặt toàn nam nữ tài tử sáng giá, bảo đảm cao nhất doanh thu phòng vé. Giờ đây, cả Dakota lẫn Elle đều có thể hãnh diện tự hào khoe ra bảng danh sách bạn diễn, tràn ngập những thần tượng màn bạc của không ít thế hệ, đồng thời cũng là bảo chứng của sự tỏa sáng danh hiệu là “thần đồng diễn xuất” của họ.

Cô chị Dakota Fanning và Tom Cruise lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trong bộ phim khoa học viễn tưởng War of the Worlds năm 2005. Thời gian chia sẻ nhiều cảnh quay giữa hai người già, trẻ nảy đã nảy sinh thứ tình bạn trọn đời. Điển hình là cứ mỗi năm, vào ngày sinh nhật của cô bé, Cruise đều gửi quà tặng, với món quà đầu tiên là một chiếc iPod. Đến năm 18 tuổi, Dakota cứ nghĩ “truyền thống” ấy sẽ chấm dứt, nhưng nó vẫn tiếp tục, và quà cáp phần lớn là những đôi giày. Một bạn diễn lão làng khác của Dakota còn “biếu” quà sinh nhật sang hơn. Nam diễn viên Kurt Russel thậm chí còn tặng cô chị nhà Fanning cả một chú ngựa khi cả hai cùng xuất hiện trong Dreamer: Inspired by a True Story. Danh sách bạn diễn “khủng” của Dakota Kristen có Stewart, Charlize Theron, Brittany Murphy và cả thế hệ già như Sean Penn, Denzel Washington, Robert De Niro, Mike Myers…

Elle Fanning trong phim I-Am-Sam Ảnh: ShutterStock

Cô em Elle Fanning tham gia thế giới điện ảnh xem chừng còn sớm hơn chị, lúc chỉ mới 2 tuổi và danh sách bạn diễn của cô nàng này không hề kém cạnh chị mình. Những cái tên sừng sỏ đạo diễn, diễn viên nam nữ Hollywood cùng chung với phim Elle đóng sẽ khiến nhiều đàn anh, đàn chị hoạt động nghệ thuật thứ 7 phải ganh tị. Đó là Woody Allen, Brad Pitt, Sofia Coppola, Angelina Jolie, Kim Basinger hay Cate Blanchett.

Vượt qua khắc nghiệt nghề nghiệp để trưởng thành

Sau khi nhận được nhiều lời khen từ các vai diễn qua những bộ phim, cả Dakota và Elle Fanning còn lấn sân sang thế giới người mẫu, tạo dáng cho một số thương hiệu hào nhoáng nhất, bao gồm Marc Jacobs và Tiffany & Co. Trong suốt sự nghiệp dài hơi của mình, hai chị em đã cố gắng để không sa vào các tiêu đề giật gân trên các báo lá cải, tiếp tục thể hiện mình như hai thiếu nữ thông minh và thực tế. Nhưng ở Hollywood, xem chừng đây là điều không thể.

Chị em nhà Dakota & Elle Fanning hiện nay Ảnh: Getty Image

Phần lớn phim Dakota đóng như Tomcats, Trapping, Hide and Seek, Hounddog và cả Man on Fire, đều bị xếp hạng R, tức không phù hợp với người xem ở độ tuổi của chính cô. Ngay cả bố mẹ của hai chị em cũng thú nhận phải cân nhắc xem đến lúc nào mới thích hợp để cho phép các cô con gái mình được xem những phim chúng đóng. Năm 2011, lúc 17 tuổi, hình Dakota kẹp chai nước hoa lớn của Marc Jacobs giữa hai chân chụp quảng cáo được cho là “khiêu khích” khiến người ta liên tưởng đến hình tượng Lolita, và bị cấm ở Anh. Ngay cả chuyện Dakota năm 19 tuổi hẹn hò với chàng người mẫu Jamie Strachan lớn hơn cô 13 tuổi, cũng bị xăm xoi, xầm xì thời gian dài.

Còn Elle cũng chẳng được yên. Cô đã nhận phải phản ứng dữ dội khi làm việc với đạo diễn Woody Allen. Phong trào #MeToo sục sôi khiến không ít ngôi sao thấy áy náy khi đã tham gia làm việc với nhà văn/đạo diễn kỳ tài nhưng lại bị chính con gái cáo buộc lạm dụng tình dục. Dù Elle Fanning giữ im lặng, nhưng cô vẫn bị chỉ trích. Khán giả cho rằng Fanning, cùng với các nữ diễn viên hàng đầu khác, đã tiếp tay duy trì sự nghiệp cho kẻ xấu ở Hollywood như những Weinstein hay Woody.

Trong khi họ hàng dòng tộc nhà Fanning một mực tự hào về hai cô công chúa kỳ tài và xinh đẹp của mình, giữa các fan hâm mộ luôn dấy lên sự so sáng về độ chói sáng tiếng tăm của Dakota và Elle. Tất nhiên, đối với các khán giả kinh điển của phim điện ảnh, thời thơ ấu của Dakota vẫn gây ấn tượng cho họ hơn. Thế nhưng, nhờ trẻ hơn vài tuổi, lúc này Elle xem chừng đang có vẻ lấn lướt chị ở kinh đô Hollywood. Mà sự thực, người ta cũng thấy hai chị em ít xuất hiện bên nhau.