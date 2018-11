Chi Pu được sao Hàn tỏ tình trên sóng truyền hình

Tối 5.11, Chi Pu có mặt tại một chương trình của Hàn Quốc cùng diva Seo In Young và mỹ nam Johnny nhà SM. Đây cũng là chương trình mà nhóm nhạc TWICE từng tham gia và thu hút sự chú ý lớn từ khán giả châu Á. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Bên cạnh đó, diễn viên Hương Ga còn biết cách “chiều lòng” fan khi gửi lời chào và giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn Quốc: “Xin chào khán giả của chương trình. Tôi là Chi Pu, là người Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc khi được gặp Seo In Young và Johnny ngày hôm nay”.

Ảnh: NVCC Chi Pu tự tin khoe vũ đạo nóng bỏng cùng diva Hàn Quốc

Trước sự tự tin, dễ thương của Chi Pu, diva Seo In Young đã dành cho người đẹp sinh năm 1993 lời khen “có cánh”. Seo In Young cho biết: "Được gặp Chi Pu, tôi thật sự rất vui. Tôi đã tìm xem rất nhiều ảnh của Chi Pu vì cô ấy được mệnh danh là ''Kim Tae Hee Việt Nam''. Cô ấy thật sự rất đẹp". Không những vậy, mỹ nam Johnny nhà SM cũng chào đón Chi Pu bằng lời tỏ tình tiếng Việt: “Anh yêu em” đầy vụng về nhưng cũng vô cùng dễ thương. Trước sự đón tiếp nhiệt tình của hai nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, Chi Pu càng thêm tự tin và giúp buổi giao lưu thêm phần sôi động, thú vị. Thậm chí, giọng ca Đóa hoa hồng còn sẵn sàng trổ tài vũ đạo chuyên nghiệp cùng hai gương mặt đình đám xứ Hàn trên sóng truyền hình.



Chi Pu là một trong những nghệ sĩ trẻ hiếm hoi có nhiều cơ hội làm việc tại xứ sở kim chi. Người đẹp tiết lộ từ giờ đến hết năm 2018, cô sẽ ra mắt hai sản phẩm mới với sự đầu tư công phu, chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh để không phụ sự mong đợi của khán giả.