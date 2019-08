Chồng siêu mẫu Lê Thúy đóng cặp cùng ca sĩ Hàn Quốc Han Sara

Sau thời gian tập trung làm giám đốc sáng tạo, Đỗ An trở lại với màn ảnh bằng vai thầy giáo cá tính trong phim Siêu quậy có bầu. Mới đây, nhà sản xuất tung teaser khiến khán giả bất ngờ và thích thú trước mối quan hệ thầy trò của Đỗ An trong vai thầy giáo Phong và Han Sara trong vai Hạ An.

Mở đầu teaser, Hạ An là nữ sinh lớp 12A5 do Han Sara thủ vai xuất hiện với vẻ ngoài tự tin, năng động. Mặc dù thuộc nhóm học sinh cá biệt nhưng Hạ An lại có thành tích học tập đáng nể, cô được xem như một trong hai “biểu tượng” của trường Ánh Dương.

Tiếp đó, thầy giáo Phong xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, mặc áo da đen, chạy xe môtô đi dạy học. Làm chủ nhiệm lớp học gồm nhóm học sinh cá biệt, với vẻ ngoài lạnh lùng, thầy Phong đã “đứng vững” trước những trò “quậy phá” của đám học trò nhỏ. “Ngày nào tôi còn đứng ở đây thì tốt nhất các em nên quên mấy trò tào lao của mình đi”, tuyên bố chắc nịch của Phong đã khiến các học sinh cá tính phải dè chừng.

Trong đoạn teaser ngắn, Đỗ An còn làm khán giả thích thú với tạo hình chất cùng giọng hát nồng nàn, truyền cảm Ảnh: ĐPCC

Đặt biệt, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần thì thầy Phong là một con người rất cảm tình và quan tâm người khác. Kể từ khi biết được hoàn cảnh của Hạ An mồ côi từ nhỏ, thiếu tình thân và mặc cảm với bên ngoài… thầy Phong càng quyết tâm giúp đỡ Hạ An để phần nào bù đắp những thiệt thòi mà cô nữ sinh gặp phải. Cả hai dần thân thiết và chia sẻ những buồn vui cuộc sống . Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Hạ An phát hiện mình mang thai.

Bình thường là cô nàng siêu quậy, lắm chiêu trò, khi đối diện với bụng bầu, liệu Hạ An có vượt qua những ngày khốn đốn. Khán giả đặt câu hỏi liệu nhân vật này có nhận được những cảm thông thấu hiểu khi mang thai ở tuổi còn đi học?

Ca sĩ Han Sara vào vai cô học trò siêu quậy trong phim, cô chia sẻ mình bị áp lực khi đóng vai nữ sinh mang bầu Ảnh: ĐPCC

Siêu quậy có bầu có sự tham gia của Han Sara, Tùng Maru, Đỗ An và dàn diễn viên gạo cội như Thanh Thúy, NSƯT Đức Thịnh, NSND Hồng Vân, NSƯT Tạ Minh Tâm… Phim dự định khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 20.9.