Chris Evans bỏ vai, Mark Wahlberg trở thành cái tên sáng giá góp mặt trong ‘Infinite’

Hiện tại, người hâm mộ đang kỳ vọng khá cao vào tỉ lệ thành công của thỏa thuận này. Trước đó, ngôi sao phim Patriots Day được xem là cái tên yêu thích của hãng phim này khi lần lượt thủ vai trong các “bom tấn” như: Transformers, Daddy's Home, Instant Family.

Hiện tại, phía nhà sản xuất chưa tiết lộ thông tin cụ thể về bộ phim. Tuy nhiên, trên một số trang bình phim nổi tiếng, tác phẩm Infinite được mô tả là một câu chuyện kể về một nhóm người bất tử, sống qua nhiều thế kỷ. Từ đây, hàng loạt những ảo giác đến từ quá khứ liên tục lặp đi lặp lại và kéo họ theo những sự kiện rắc rối sau đó. Dự kiến, khi hoàn thành việc tuyển chọn các diễn viên, bộ phim sẽ bắt đầu bấm máy vào tháng 9 năm nay và trình làng khán giả vào tháng 8.2020.

Mark Wahlberg là một diễn viên kiêm nhà sản xuất chương trình truyền hình người Mỹ. Nam tài tử bắt đầu nổi tiếng với vai trò là một nhạc công trong ban nhạc đình đám Marky Mark and the Funky Bunch vào thập niên 90. Sau đó, diễn viên 48 tuổi bén duyên với diễn xuất và góp mặt trong loạt phim được khán giả yêu thích như: Planet of the Apes, The Italian Job, Four Brothers, The Finger, Shooter, The Fighter…