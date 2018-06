Chris Pine sẽ trở lại trong 'Wonder Woman 2'

Ảnh: Warner Bros. Mối tình dang dở giữa Steve Trevor và Wonder Woman trong phần 1 khiến nhiều fan tiếc nuối

Thế nhưng điều làm fan thắc mắc nhất vẫn là: Steve Trevor sẽ trở lại bằng cách nào? Phần 1 của Wonder Woman đặt trong bối cảnh Thế chiến thứ nhất, cặp đôi nhân vật chính lần đầu gặp nhau vào năm 1917. Cho dù không hy sinh anh dũng thì chàng phi công cũng không thể sống sót sau hơn 50 năm kể từ sự kiện diễn ra trong phần đầu tiên.

Vậy nên trang Screen Rant đã đặt ra giả thuyết rằng Chris Pine sẽ tiếp tục vào vai... hậu duệ của Steve Trevor, điều đó lý giải tại sao nhân vật có ngoại hình tương đồng với chàng phi công đã bỏ mạng trong Thế chiến thứ nhất và cũng đồng thời thỏa mãn ước nguyện của fan mà không vi phạm logic của bộ phim. Còn nhớ, Marvel Studios cũng từng dùng "mánh" này bằng cách để cho Captain America rơi vào lưới tình với... cháu gái của người yêu cũ Peggy Carter - vốn đã chết vì tuổi già trong phần Winter Soldier.

Ảnh: Warner Bros. Hình ảnh đầu tiên của Wonder Woman 1984

Được biết, phần 2 có tên chính thức là Wonder Woman 1984, lấy bối cảnh thập niên 1980, cũng là thời điểm diễn ra cuộc Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết. Ngoài những gương mặt quen thuộc, phần 2 còn có sự góp mặt của Kristen Wiig trong vai kẻ phản diện The Cheetah. Nam diễn viên Kingsman: The Golden Circle Pedro Pascal cũng là một gương mặt mới được thêm vào tuy không rõ anh sẽ nhận vai nào. Theo dự kiến, bộ phim sẽ ra mắt ngày 1.11.2019.

Trong phần 1, chàng phi công điển trai Steve Trevor là đồng minh và cũng là mối tình đầu của nữ chiến binh Wonder Woman. Sự hy sinh anh dũng của Steve ở cuối phim đã gieo vào lòng người xem biết bao tiếc nuối. Thế nhưng fan vẫn mong chờ phần 2 của bộ phim sẽ đưa nhân vật thú vị này quay trở lại. Mới đây, hãng Warner Bros. cùng đạo diễn Patty Jenkins đã công bố trên Twitter hình ảnh đầu tiên của Chris Pine trong phần phim kế tiếp.