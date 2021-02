Christopher Plummer – ngôi sao đoạt Oscar năm 82 tuổi qua đời

Christopher Plummer, ngôi sao người Canada nổi tiếng với vai đại úy von Trapp trong bộ phim bom tấn ra rạp năm 1965 The Sound of Music của đạo diễn Robert Wise. Phim kể về gia đình von Trapp phải trốn chạy khỏi Đức Quốc xã vào năm 1938 nhận 5 giải Oscar trong đó có 2 hạng mục quan trọng là Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Christopher Plummer trở thành diễn viên lớn tuổi nhất đoạt giải Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2012 lúc đã bước sang tuổi 82 với vai Hal Fields trong phim Beginners do Mike Mills đạo diễn.

Điều lạ lùng là Christopher Plummer vẫn thành công rực rỡ với hàng loạt các vai diễn khi ông qua 70 tuổi - thời điểm mà hầu hết các diễn viên chỉ còn biết “vui thú điền viên”. “Em đã ở đâu trong suốt cuộc đời của anh?” Christopher Plummer hài hước nói khi nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 82. Một trong những vai diễn cuối cùng của ông trên màn bạc là Harlan Thrombey trong phim hài Knives Out do Rian Johnson đạo diễn năm 2019.

“Tin này thật sự đau lòng. Một mất mát khó tin. Rất ít nghệ sĩ có tuổi nghề dài lâu và tác động đến người trẻ như ông. Một trong những kỷ niệm yêu thích của tôi với ông trong phim Knives Out là chơi piano cùng nhau tại một ngôi nhà. Ông là một người đàn ông đáng yêu và là một tài năng huyền thoại”, diễn viên cùng diễn với ông trong Knives Out - Chris Evans (40 tuổi) viết trên Twitter.

Christopher Plummer xuất hiện trong hơn 100 phim điện ảnh và truyền hình. Ông giành được hai giải Tony, hai giải Emmy và vô số giải thưởng khác. Hàng loạt phim nổi tiếng Christopher Plummer tham gia diễn xuất khi ở tuổi “thất thập” là The Insider (1999), A Beautiful Mind (2001), Inside Man (2006), Up, The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009), Beginners (2011), Barrymore, The Girl with The Dragon Tattoo (2011)...