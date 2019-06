Chúa tể Godzilla: Đắm chìm trong kỹ xảo, bỏ quên nội dung

Chúa tể Godzilla (tựa gốc: Godzilla: King of the Monsters) là câu chuyện diễn ra sau 5 năm kể từ sự kiện của Godzilla năm 2014. Đây là bộ phim thứ 3 trong Vũ trụ quái vật của hãng Legendary Entertainment và Warner Bros. Thế giới của con người giờ đây đã biết đến sự tồn tại của Godzilla và những mối nguy đến từ các quái vật khổng lồ khác vẫn đang ẩn mình. Tiến sĩ Emma Rusell thuộc tổ chức Monarch đã nghiên cứu và chế tạo ra chiếc máy dò tìm được tần số của những quái vật này trên khắp thế giới. Vẫn tưởng đây sẽ là một bước tiến lớn cho việc điều khiển những quái vật khổng lồ, nhưng không may, nó lại mang một cuộc tận thế mới đến với trái đất. Và thứ đầu tiên mà cỗ máy này đánh thức lại chính là rồng ba đầu Ghidorah