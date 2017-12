1. Blade Runner 2049 (Warner Bros. Pictures)



Là phần tiếp theo phim Blade Runner (1982) của đạo diễn Ridley Scott, tác phẩm của đạo diễn Denis Villeneuve kể về quá trình săn đuổi các nhân vật người máy mang tên Replicant do sĩ quan K (Ryan Gosling) đảm nhiệm. K đã phát hiện những bí mật sâu kín về tương lai nhân loại cũng như bản thân mình.

Tác phẩm tiếp theo trong sự nghiệp của Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 ấn tượng người xem trước hết là ở phần hình ảnh cùng hiệu ứng kỹ xảo bắt mắt. Việc sáng tạo bộ phim là một thách thức lớn đối với ông bởi kỹ xảo trong phim gốc năm 1982 từ lâu đã trở thành kinh điển. Hiệu ứng neon, người nhân bản, môtô bay hay một thế giới hậu tận thế… là những nỗ lực cách tân mà Denis Villeneuve cùng các đồng sự của mình phải vượt qua, sao cho xứng tầm với tác phẩm của Ridley Scott.

tin liên quan 'Blade Runner 2049': Khắc khoải với những câu hỏi về nhân bản và văn minh Tiếp nối phần đầu ra mắt năm 1982, Blade Runner 2049 chạm đến những vấn đề vĩ mô của thời đại: đánh mất nhân bản, nỗi sợ trí tuệ nhân tạo và sự suy tàn của nền văn minh.

Từ khi ra rạp, Blade Runner 2049 được giới phê bình khen ngợi hết lời, gặt hái doanh thu trên 258,1 triệu USD. Trang Rotten Tomatoes chấm phim 87%, phim nhận được điểm số 8,4/10 trên IMDb.

2. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Walt Disney Pictures)

Guardians of the Galaxy phần 2 tiếp tục câu chuyện phần phim đầu, theo chân nhóm Vệ binh chống lại các thế lực hắc ám tàn phá ngân hà. Bên cạnh đó, phim còn tiết lộ thông tin về cha đẻ của Peter Quill (Chris Pratt).

Không chỉ phát huy tốt tinh thần vui nhộn của phần phim trước đó, phần hai của đạo diễn James Gunn còn cho thấy kỹ xảo vô cùng tinh tế, rất nhiều trường đoạn chiến đấu được phô ra nhưng lại không gây rối mắt khán giả. Đặc biệt, tạo hình các nhân vật cũng là điểm sáng cho phim. Phim được lòng giới phê bình, được chấm 83% trên Rotten Tomatoes, 7,8/10 trên IMDb.

3. Okja (Netflix)

Okja kể về quá trình “giải cứu” chú “siêu heo” cùng tên của cô bé Mija (Seo Hyun Ahn) khỏi ý định nhân giống của tập đoàn Mirando. Cô bé đã lặn lội từ Hàn Quốc đến tận Mỹ để giải thoát cho người bạn động vật của mình. Đằng sau câu chuyện người - vật này, bộ phim gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn về cuộc sống.

Đây là tác phẩm duy nhất trong 10 phim do đạo diễn là người châu Á Joon Ho Bong chỉ đạo. Sự trở lại của ông qua tác phẩm dễ thương, cảm động lần này vẫn được giới phê bình Mỹ đánh giá rất cao.

Sự tinh tế trong kỹ thuật phim này tập trung phần lớn vào nhân vật “siêu heo” Okja. Tạo hình nhân vật giả tưởng giống như thật này đã góp phần giúp cho bộ phim ăn điểm trong mắt khán giả. Phim được chấm 86% trên Rotten Tomatoes và 7,4/10 trên IMDb.

4. Star Wars: The Last Jedi (Walt Disney Pictures)

Hiện đang “khuấy động” tại các rạp chiếu, thu về gần nửa tỉ USD sau tuần đầu công chiếu, phần 8 của sê-ri Star Wars được các cây bút phê bình khen ngợi hết lời.

Tác phẩm của đạo diễn Rian Johnson tiếp tục kể về quá trình chiến đấu gian nan của quân Kháng chiến, bảo vệ hòa bình của dải ngân hà trước thế lực thù địch là Đế chế Thứ nhất. Bộ phim được đánh giá là lời chào sâu lắng đối với các thế hệ cũ, mở ra một thời kỳ mới của cuộc chiến tranh. Kỹ xảo là công cụ đắc lực của sê-ri, trong phim nó tiếp tục được phát huy tối đa.

Phần 7 từng được đề cử giải Oscar hạng mục kỹ xảo xuất sắc nhất. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa phần 8 này vẫn vậy, khi các nhà phê bình vẫn đánh giá rất cao tác phẩm War for the Planet of the Apes của đạo diễn Matt Reeves. Hiện tại Star Wars: The Last Jedi được chấm 93% trên Rotten Tomatoes, 7,8/10 trên IMDb.

5. War for the Planet of the Apes (20th Century Fox)

Tác phẩm của “ông lớn” 20th Century Fox là phần cuối cùng trong sê-ri Planet of the Apes. Phim đi sâu khai thác những mâu thuẫn trong cuộc chiến giữa hai giống loài là khỉ (đứng đầu là Caesar do Andy Serkis đóng) và người (đứng đầu là Đại tá do Woody Harrelson đóng). Phim được nhận định là phần đen tối, căng thẳng nhất trong cả sê-ri.

Trong phim này, yếu tố kỹ xảo được đánh giá rất cao. Đặc biệt ở việc phục dựng những đại cảnh chiến đấu quy mô lớn cũng như cách tạo hình các nhân vật.

Phim thu về trên 490,6 triệu USD toàn cầu, được các cây bút chuyên môn “tâng bốc” hết lời. Phim được chấm 93% trên Rotten Tomatoes và 7,5/10 trên IMDb.

6. Alien: Covenant (20th Century Fox)

Từ lâu, thương hiệu Alien luôn được nhắc đến ở Hollywood kể từ khi tượng đài dòng phim này là Alien ra mắt năm 1979, đạo diễn bởi Ridley Scott. Năm 1986, đạo diễn James Cameron sáng tạo phần hai. Cả hai phần này đều thắng giải Oscar hạng mục Kỹ xảo xuất sắc nhất. Năm nay, Alien: Covenant tiếp tục nằm trong “tầm nhắm” của Viện Hàn lâm Mỹ.

Alien: Covenant là "đứa con cưng" của Ridley Scott trong năm nay. Qua phim này, ông tiếp tục nuôi tham vọng tạo nên một vũ trụ quái vật cho riêng mình. Tác phẩm kể về phi hành đoàn trên con tàu Covenant trên đường đi tìm miền đất hứa cho nhân loại, khi đáp xuống một hành tinh xa lạ, họ vô tình đánh thức những giống loài khát máu. Sự cải tiến trong kỹ xảo qua từng năm đã giúp cho tác phẩm của Ridley Scott sống động hơn về mặt hình ảnh, chuyển động. Phim được chấm 68% trên Rotten Tomatoes, 6,5/10 trên IMDb.

7. Dunkirk (Warner Bros Pictures)

Đây là dự án đầy tham vọng của đạo diễn nổi tiếng Christopher Nolan khi muốn tái hiện lại trận đánh lịch sử trên bờ biển Dunkirk của nước Pháp năm nào. Ê-kíp làm phim đã sử dụng máy quay IMAX 65mm để tạo độ hoành tráng cho khung hình, đồng thời thay đổi góc quay cũng như hiệu ứng hình ảnh để tạo độ chân thật cho trận đánh.

Mặc dù sở hữu dàn diễn viên trẻ (Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Barry Keoghan, Tom Glynn-Carney) nhưng diễn xuất của họ vẫn đảm bảo cho chất lượng phim. Phim được chấm 92% trên Rotten Tomatoes và 8,2/10 trên IMDb.

8. Kong: Skull Island (Legendary Pictures)

Được đạo diễn bởi Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island dẫn người xem theo chân một phi hành đoàn phải đấu tranh sinh tồn trên hòn đảo được ngự trị bởi sinh vật viễn tưởng khổng lồ: Kong. Kong: Skull Island cùng với Godzilla (2014) của đạo diễn Gareth Edwards là hai trong nhiều dự án sẽ tạo nên vũ trụ quái vật (Monster Verse) của hãng Legendary.

Phim được bảo chứng chất lượng bởi dàn diễn viên nổi tiếng như Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John Goodman… Kỹ xảo trong phim sống động ở những phân đoạn chiến đấu giữa người với quái vật hay giữa quái vật với nhau. Những giống loài thời tiền sử nhờ kỹ xảo ''sống" lại hết sức sinh động trên màn ảnh kể từ sau tác phẩm King Kong (2005) của Peter Jackson.

Phim thu về hơn 566,6 triệu USD toàn cầu, được chấm 75% trên Rotten Tomatoes và 6,7/10 trên IMDb. 9. The Shape of Water (Fox Searchlight Pictures) Kể từ sau tác phẩm nổi tiếng viễn tưởng, kinh dị Pan’s Labyrinth ra đời năm 2006, The Shape of Water là dự án tiếp theo của Guillermo del Toro được đón chào nồng nhiệt như vậy. Tác phẩm của nhà làm phim Mexico kể về tình yêu có phần trái khoáy giữa cô gái Elisa Esposito (nữ diễn viên tài năng Sally Hawkins đóng) và thủy quái trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Được công chiếu cách đây 1 tuần tại Mỹ, tác phẩm đã nhận được những phản hồi tích cực. Tác phẩm mang hơi hướng nghệ thuật này hấp dẫn thị giác người xem ở phần hình ảnh và kỹ xảo tinh tế, trau chuốt, nhất là ở việc tạo hình thủy quái. Câu chuyện thần tiên thời hiện đại mà Guillermo del Toro mang đến cho khán giả được giới phê bình Mỹ nhiệt liệt tán dương. Phim được chấm 94% trên Rotten Tomatoes và 8,1/10 trên IMDb. 10. Valerian and the City of a Thousand Planets (STXfilms)

Nhà làm phim châu Âu Luc Besson mang một tham vọng rất lớn khi sáng tạo Valerian and the City of a Thousand Planets: đó là mang đến một thế giới viễn tưởng, sống động như thật với toàn kỹ xảo của máy tính. Phim kể về mật vụ Valerian (Dane Dehaan) được phái đến một thiên hà xa xôi để ngăn chặn bí mật hủy diệt loài người. Hiệu ứng hình ảnh trong tác phẩm của Luc Besson vô cùng sống động. Song có lẽ vì quá chú tâm vào kỹ xảo mà bộ phim lại nhẹ về mặt nội dung. Phim không được lòng giới chuyên môn nên nhận điểm số khiêm tốn 49% trên Rotten Tomatoes và 6,6/10 trên IMDb.

tin liên quan Kong: Skull Island cán mốc doanh thu trên 100 tỉ đồng tại Việt Nam Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) đã cán mốc doanh thu 104 tỉ đồng chỉ sau 7 ngày công chiếu, trở thành bộ phim có doanh thu trong tuần đầu tiên phát hành cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Thế Sang