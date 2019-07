Chương trình thực cảnh Ký ức Hội An được vinh danh

Ngày 18.7, đại diện Gami Theme Park (chủ đầu tư chương trình Ký ức Hội An ) cho biết chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An (ảnh) đã vinh dự nhận được giải thưởng Leading Historical Spectacle Show tại lễ trao giải Best Hotels - Resorts Awards do tạp chí du lịch song ngữ Anh - Việt Wanderlust Tips tổ chức tại Hàn Quốc.