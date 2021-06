Chuyên gia pháp lý lên tiếng vụ Britney Spears đòi tước bỏ quyền giám hộ của cha

Sau lời thỉnh cầu đầy ẩn ý của Britney Spears trước tòa án Los Angeles hôm 23.6 để chấm dứt quyền giám hộ của cha cô - ông Jamie Spears, nhiều người đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong phiên điều trần trực tuyến, Britney Spears không bị luật sư thẩm vấn, hay bác bỏ cáo buộc của cô trước tòa. Theo tuyên bố của thẩm phán Brenda Penny, nữ ca sĩ vẫn cần phải đệ trình một kiến nghị chính thức để chấm dứt quyền giám hộ.

People có cuộc trò chuyện với bốn chuyên gia pháp lý không liên quan đến vụ án Britney Spears gồm: luật sư Harry Nelson, luật sư gia đình kiêm nhà tâm lý học David Glass, luật sư Tom Lallas và luật sư gia đình David A.Esquibias (người đại diện cho diễn viên Amanda Bynes) nhằm phân tích những gì có thể xảy ra tiếp theo sau khi Britney Spears tuyên bố trước tòa.

* Một người còn khá trẻ như Britney Spears phải chịu trách nhiệm giám hộ có phải là điều khác thường?

* Như vậy rất hiếm khi một người chịu sự giám hộ nói trước tòa?

David A.Esquibias: Thông thường, người chịu sự giám hộ cũng được tòa án mời tham gia phiên điều trần đầu tiên. Điều này do luật pháp yêu cầu trừ khi người đó được luật sư hoặc bác sĩ của người giám hộ loại bỏ. Và sau đó người chịu sự giám hộ được mời tham dự bất kỳ phiên điều trần khác nhưng sự hiện diện của họ là không bắt buộc. Họ có thể nói bất cứ lúc nào, và tôi nghĩ rằng bất kỳ thẩm phán nào cũng sẵn sàng lắng nghe người đang chịu sự giám hộ vì quyền giám hộ có thể tước bỏ quyền của người được giám hộ, lấy những quyền đó và trao cho người khác.

* Tuyên bố của Britney Spears có thể gây ra tác động gì?

Tom Lallas: Đối với tôi, điều đó thật đau lòng và phản ánh một thảm kịch của nước Mỹ. Nó đã cho chúng tôi một cơ hội để nhìn vào thẳng vào tâm hồn của Britney Spears, thấu hiểu cô ấy bị dày vò như thế nào. Theo nhận định của tôi, cô ấy đã sống một cuộc đời bị xóa sổ bởi những cơn sóng thần và những tay săn ảnh, gợi nhớ đến Công nương Diana và Dodi Al Fayed. Britney Spears bị nghiền nát bởi sự tước đoạt quyền riêng tư và sự độc lập của cô ấy. Tất cả những điều đó khi tôi cố gắng nhìn cuộc sống qua đôi mắt của cô ấy và tôi nghĩ rằng rất khó có thể bất kỳ ai trong chúng ta, những người trưởng thành khỏe mạnh không bị cản trở bởi các vấn đề sức khỏe tâm thần sẽ có thể đối phó với những áp lực đè lên như thế.

* Mức độ nghiêm trọng của biện pháp kiểm soát sinh sản với Britney Spears là do đâu, có áp dụng đối với những người đang được giám hộ?

Harry Nelson: Chuyện này khá bất thường. Bạn sẽ thấy chuyện hạn chế sinh sản trong trường hợp người trưởng thành bị suy giảm nhận thức đáng kể hoặc với một số loại vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, khiến họ có nguy cơ tự hủy hại bản thân hoặc gây tổn hại cho người khác. Vì vậy, điều đó theo quan điểm của tôi là hoàn toàn gây sốc khi điều này vẫn còn áp dụng đối với một người như Britney Spears.

David A.Esquibias: Thông thường, người giám hộ không có quyền ép buộc người được giám hộ sử dụng các loại thuốc an thần, hạn chế sinh sản hoặc vào các cơ sở có cửa khóa, nơi họ gần như bị nhốt. Nếu có thì phải từ yêu cầu đặc biệt của thẩm phán, chỉ sử dụng cho bệnh nhân sa sút trí tuệ hoặc trong một số trường hợp là những người bị bệnh tâm thần nặng.

* Britney Spears cho biết nhiều lần cô ấy muốn kết thúc quyền giám hộ. Điều đó có thể xảy ra không? Cô ấy có thể thực hiện những bước tiếp theo nào và quá trình này sẽ mất bao lâu?

David A.Esquibias: Thẩm phán có nghĩa vụ thu thập tất cả bằng chứng và luật về quyền giám hộ quy định việc thiết lập bằng chứng thường bao gồm báo cáo bí mật bằng văn bản của điều tra viên chứng thực, người thường là nhân viên xã hội được cấp phép phỏng vấn người được giám hộ và tất cả các thành viên trong gia đình. Dựa trên những cuộc phỏng vấn đó, điều tra viên đưa ra kết luận và viết báo cáo cho thẩm phán. Thẩm phán thu nhận mẩu bằng chứng đó đồng thời lắng nghe lời khai của người giám hộ, người được giám hộ và của bất kỳ người thân nào hay bất kỳ ai khác mà thẩm phán muốn lắng nghe. Sau khi thu thập tất cả bằng chứng, thẩm phán đưa ra quyết định. Đó là lý do tại sao sẽ rất khó đưa ra quyết định nếu không có ý kiến của chuyên gia y tế.

Harry Nelson: Thẩm phán có toàn quyền để tuyên rằng họ muốn có bản đánh giá về sức khỏe. Trong tình huống bình thường, đó sẽ là một bước thích hợp để thực hiện. Tôi chỉ nghĩ rằng trường hợp của Britney Spears là mặt tối của hệ thống quản lý ở California và việc nữ ca sĩ phải đối mặt với điều này thật đáng sợ. Bạn thử nghĩ về sự nổi tiếng và quyền lực của cô ấy trước công chúng nhưng cô ấy phải chịu đựng điều này. Tôi nghĩ rằng chuyện giám hộ Britney Speas làm giảm uy tín của hệ thống luật pháp Mỹ, đó gần như là một loại tình huống “quái dị” nhưng vẫn được phép tồn tại.

Thẩm phán sẽ phải quyết định xem họ có muốn xem xét hoặc đánh giá độc lập quyền giám hộ như thế hay không. Tôi nghĩ nếu Britney Speas có thể chứng minh - mặc dù thông thường là dựa vào đánh giá của người khác - là mình khỏe mạnh thì các thẩm phán thường không thích đưa ra quyết định và sẽ trì hoãn. Thẩm phán có thể muốn nhận đánh giá khác từ điều tra viên.

David Glass: Britney Spears nói cô đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng quyền giám hộ đôi khi được chấm dứt mà không cần đánh giá. Điều đó không chính xác. Để tòa án chấm dứt quyền giám hộ, họ cần nhận được kết luận rằng người đó đã phục hồi năng lực sau khi mất khả năng đưa ra quyết định cho bản thân về sức khỏe, về tài sản, tiền bạc của họ. Và bây giờ tòa án phải ra quyết định rằng người đó đã lấy lại đầy đủ năng lực của họ. Cách duy nhất để làm điều đó là nhờ bác sĩ hoặc nhà tâm lý học hoặc thậm chí là nhà tâm thần học thực hiện phân tích đầy đủ. Cho nữ ca sĩ làm một bài kiểm tra tâm lý thần kinh đầy đủ để cho thấy rằng cô có thể đưa ra quyết định cũng như hiểu rõ sự khác biệt giữa đúng - sai và hiểu tầm quan trọng của tiền bạc.

* Tất cả những điều này sẽ mất bao lâu? Các bước tiếp theo là gì?

David Glass: Tòa án tuyên rằng họ sẽ làm việc với tất cả các bên và luật sư để tìm ra ngày hợp lý tiếp theo. Khi ra tòa, bạn có thể nộp một cái gì đó và nó sẽ không được xét xử trong 6 tháng, nhưng tôi không nghĩ rằng tòa án sẽ để đến 6 tháng. Tòa án dường như đang có xu hướng giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt.

Britney Spears cần gặp luật sư do tòa án chỉ định - Sam Ingham và anh ấy sẽ phải nộp hai đơn thỉnh cầu: một là đơn yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ, trong đó Britney Spears giải thích lý do tại sao cô yêu cầu xóa bỏ quyền này, những gì cô ấy đã nhận được, cô ấy bây giờ khác như thế nào so với 13 năm trước và tại sao bây giờ cô nghĩ rằng mình hoàn toàn có khả năng chăm sóc cho bản thân và cai quản tài sản của mình. Hai là Britney Spears sẽ phải làm việc với luật sư Sam Ingham, để làm đơn đưa ra yêu cầu rằng cô ấy không muốn làm việc với anh nữa. Sam được tòa án chỉ định vì Britney Speas là người chịu giám hộ không thể thực hiện các quyết định, không thể ra ngoài và thuê luật sư hoặc trả tiền cho luật sư vì cô không có năng lực để đưa ra các quyết định này, vì vậy tòa án luôn chỉ định một người nào đó thực hiện mọi việc. Sam Ingham được đánh giá cao ở Los Angeles trong thế giới tòa án chứng thực di chúc. Anh ấy là một trong những người hàng đầu. Nhìn qua những lời thỉnh cầu, Sam làm việc rất cẩn thận cho Britney nhưng cô ấy một mực yêu cầu thay anh bằng luật sư riêng và Sam báo cáo với tòa án: “Nếu cô Britney Spears yêu cầu tôi không làm điều này nữa, tôi sẽ thực thi”.