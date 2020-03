'Cổ điển' của Hàn được Thái 'remake' chiếu rạp Việt Nam

Câu chuyện về mối tình đầu trong sáng nhưng buồn của The Classic đã từng làm thổn thức bao trái tim khán giả. The Classic đánh dấu sự thành công của dàn diễn viên Son Ye-jin , Jo Seung-woo, Jo In-sung, đưa tên tuổi của họ rực sáng và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người xem. Năm 2020, The Classic trở lại màn ảnh rộng với bản remake (làm lại) của điện ảnh Thái Lan có tên Classic Again (ảnh, tựa Việt: Cơn mưa tình đầu).