Cô gái khỏa thân trên nóc nhà ở phố cổ Hội An xin lỗi

Liên quan đến vụ việc một cô gái khỏa thân có tài khoản mang tên Trần Mai Hương đăng tải đoạn clip dài gần 25 giây ghi lại cảnh một cô gái trẻ khỏa thân cầm nón che vòng một rồi “diễn” trên nóc nhà ở phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) đã gây phẫn nộ.

Sau gần 15 giờ đăng tải đoạn clip nói trên thì chủ nhân tài khoản Facebook là Trần Mai Hương gỡ clip khỏi trang cá nhân vào trưa 19.9.

Sau khi nhận sự chỉ trích, lên án từ cộng đồng mạng, khoảng 19 giờ ngày 19.9, cô gái có tài khoản Trần Mai Hương đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân lên tiếng xin lỗi.

Theo đó, nội dung cô gái đăng tải xin lỗi như sau: "Xin chào và thân gửi tất cả các bạn. Mai Hương xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn ở Hội An, Đà Nẵng và cộng đồng mạng... về sự việc Mai Hương quay clip ngay tại trung tâm phố cổ Hội An. Mai Hương chỉ nghĩ đơn giản là đẹp nên úp trên trang cá nhân mà không biết làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của phố cổ Hội An. Sau khi nhận được sự không đồng tình từ các bạn Mai Hương đã xóa clip trên trang cá nhân. Mai Hương thành thật xin lỗi và mong các bạn vui lòng bỏ qua cho sự dại khờ và suy nghĩ không thấu đáo...".

Đoạn clip do cô gái đăng tải nhận nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chủ quán cà phê viết thư xin lỗi

Được biết, chiều 19.9, Công ty cổ phần tập đoàn Hann (chủ quán cà phê Faifo, nơi Trần Mai Hương quay clip “khỏa thân”) đã lên tiếng xin lỗi khách hàng, cộng đồng mạng, người dân địa phương và chính quyền TP.Hội An.

Theo đó, thư xin lỗ do ông Hoàng Hồng Anh, Chủ tịch công ty Hann ký với nội dung: "Vào lúc 13 giờ 10 phút 18.9, một nhóm khách gồm hai nam, hai nữ, một cô trung niên và một bé gái đến cửa hàng. Nhóm khách ăn mặc với trang phục lịch sự. Đặc biệt, cô gái trong clip lúc đó ăn mặc quần Jean dài, áo thun trắng kèm áo khoác Jean dài và đội mũ. Nhóm khách gọi đồ uống tại quầy và di chuyển lên tầng hai để nghỉ ngơi. Sau đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 18.9, nhóm khách lên tầng ba để chụp hình và quay clip".

"Vì lúc này trên tầng ba thời tiết nắng gắt và không có ai khác nên cửa hàng không có nhân viên trực, nhóm du khách trên đã cố ý lợi dụng chụp hình và quay clip phản cảm, vô văn hóa ảnh hưởng đến khách hàng, cộng đồng mạng, người dân địa phương và chính quyền TP.Hội An”, lý do được nêu trong thư.

Trong thư xin lỗi cũng nêu rõ: "Là những người yêu Hội An chúng tôi rất đau lòng trước sự việc này, đầu tiên công ty chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến với khách hàng, cộng đồng mạng, người dân địa phương và chính quyền TP vì chúng tôi không kiểm soát được việc chụp hình và quay clip phản cảm, vô văn hóa. Ngay khi sự việc xảy ra, công ty đã lập tức liên hệ với chủ tài khoản để gỡ clip cũng như hình ảnh phản cảm vô văn hóa".

Trong thư, công ty cam kết sẽ tăng cường nhân viên phục vụ để kiểm soát và không để những hành vi tiếp tục tái diễn bất kỳ lần nào nữa.