Cô gái nhận nuôi 2 đứa bé suýt bị chôn sống khiến Trấn Thành rơi nước mắt

Chương trình Người bí ẩn vừa lên sóng tối 18.8 với sự tham gia của diễn viên Cát Tường và Quốc Thuận. Ngay từ vòng đầu tiên, cả hai đội chơi đã gặp trở ngại khi phải đi tìm ra người bí ẩn nhận nuôi hai đứa trẻ suýt bị chôn sống vì hủ tục, lệ làng. Sau khi quan sát và đặt ra các câu hỏi cho cả năm người bí ẩn, đội nhà Trấn Thành - Việt Hương đã dẫn trước 1 điểm khi đưa ra đáp án chính xác ở vòng này. Trấn Thành nhận xét rằng anh cảm nhận những câu trả lời từ người bí ẩn số 2 rất chân thật và thuyết phục, cả khi cô ấy chỉnh lại những câu trả lời từ những người bí ẩn khác.

Tự giới thiệu bản thân, người bí ẩn số 2 là một cô gái với khuôn mặt phúc hậu tên là Y Byen, người dân tộc Ba Na, với tuổi đời còn khá trẻ dù đứa con lớn mà cô cứu được năm đó bây giờ đã 16 tuổi. Y Byen hiện đang công tác ở Đoàn ca múa nhạc Đam San tỉnh Gia Lai. Kể lại trong chương trình, Y Byen vẫn nhớ như in năm đó khi cô cùng mẹ đi buôn bán ở vùng lân cận thì vô tình nghe tin về trường hợp của một gia đình do hoàn cảnh khó khăn mà người mẹ không đến bệnh viện sinh nở và người đỡ đẻ đứa bé đó cũng chính là cha của em. Và chẳng may người mẹ đã qua đời sau khi hạ sinh đứa trẻ, theo phong tục của người dân tộc Ba Na, những đứa trẻ nào chẳng may mất mẹ khi vừa chào đời thì sẽ bị xử tội chết và được mang chôn sống cùng với người mẹ. Vì họ cho rằng đứa trẻ đó sẽ gây phiền toái cho người cha khi không còn sự chăm sóc từ người mẹ cũng như lo sợ những điềm xấu xảy đến với buôn làng.

Hai em bé Y Song và Y Sơn gửi lời cảm ơn đến với người mẹ đã cứu sống mình khiến trường quay vỡ òa trong nước mắt Ảnh: Lê Nhân

Ở lứa tuổi thiếu niên còn quá nhỏ để hiểu được chuyện làm mẹ là một trách nhiệm lớn đến chừng nào nhưng Y Byen đã nói với mẹ của mình rằng: "Mẹ ơi, con muốn nuôi em bé”. Bất chấp mọi tục lệ, Y Byen được mẹ cho phép nhận nuôi và đặt tên cho con là Y Song. Bẵng một thời gian sau đó trong một chuyến đi công tác, Y Byen lại hay tin có một đứa trẻ sinh non bị vứt ở nghĩa địa. Khoảnh khắc đứa bé ôm lấy tay khiến trái tim từ mẫu của cô gái này rung động và Y Byen đã thốt lên rằng: "Con ơi, mẹ đây rồi!”.

Sau những lời chia sẻ của Y Byen, Trấn Thành và Trường Giang đều tỏ ra cảm phục trước sự hi sinh của Y Byen dành cho hai con Y Song và Y Sơn. Ở tuổi 29 nhưng Y Byen vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai vì ai nhìn vào đều nghĩ cô gái này đã quá thì khi đã có hai đứa con. Nhưng Y Byen vẫn tin vào duyên phận như cách đã đưa hai con đến với cô vậy.

Cô gái với trái tim từ mẫu này không những lay động khán giả bằng câu chuyện của mình mà còn cả bằng giọng hát truyền cảm và đầy nội lực Ảnh: Lê Nhân

Cũng nhân cơ hội đến với Người bí ẩn, Y Byen muốn được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ của mình: "Cảm ơn vì ba mẹ đã không bỏ cuộc vì những lúc khó khăn nhất. Cảm ơn ba mẹ vì đã ở bên giúp đỡ và dạy Y Byen cách làm mẹ".