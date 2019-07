Cơ hội cho phim kinh dị Việt ở Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Theo thông tin mới nhất từ Ban tổ chức TIFF 32, hạng mục Crosscut Asia năm nay mang tên “Diệu kỳ Đông Nam Á” sẽ mang lại cơ hội cho khán giả khám phá những điều bất ngờ và kỳ diệu của khu vực thông qua các tác phẩm điện ảnh kinh dị. Ở các mùa TIFF trước, điện ảnh VN cũng có những đại diện tham dự Crosscut Asia như Cha và con và... của đạo diễn Phan Đăng Di (2017), Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Quang Dũng (2018).

Đạo diễn Nhật Bản Kazuhisa Yusa chỉ đạo diễn xuất trong tác phẩm kinh dị Gameshow tử thần

Ở TIFF 31, hạng mục Crosscut Aisa mang chủ đề Những giai điệu Đông Nam Á (Soundtrip to South East Asia), khán giả điện ảnh đã gặp gỡ đạo diễn nổi tiếng Philippines Lav Diaz - người nắm giữ nhiều giải thưởng giá trị từ các liên hoan phim quốc tế như Venice, Berlin, Jeonju, Singapore... qua tác phẩm điện ảnh âm nhạc Season of the Devil (Mùa của quỷ). Đến mùa TIFF 2019, Lav Diaz sẽ tái xuất với tác phẩm mới nhất của anh ở thể loại kinh dị The Halt (2019). Một đạo diễn tên tuổi khác của Thái Lan là Prachya Pinkaew được biết đến qua các tác phẩm Ong Bak, Tom Yum Goong, Chocolate... sẽ giới thiệu đến liên hoan phim tác phẩm Sisters (2019), đạo diễn Nhật Bản Takumi Saitoh mang đến tác phẩm Folklore: Tatami (2018), loạt phim kinh dị sản xuất cho kênh HBO châu Á.

Ở TIFF 32, xuất hiện nội dung về phim kinh dị trong hạng mục Crosscut Asia là tin vui, bởi từ đầu 2019, điện ảnh Việt đón nhận hàng loạt dự án điện ảnh kinh dị. Đó là thế giới bùa chú rùng rợn của nhân vật Hai Tưng trong Thiên Linh Cái của đạo diễn Trần Hàm, phim dựa trên câu chuyện có thật về tệ nạn mê tín dị đoan. Chuỗi phim Scandal - đạo diễn Victor Vũ, Bệnh viện ma (phần 2) - đạo diễn Võ Thanh Hòa, Cha ma - đạo diễn Bá Vũ, Giấc mơ thứ 7 - đạo diễn Michael Võ, Trái tim quái vật - đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp, Gameshow tử thần - làm lại từ St. Zombie Girls’ High School của đạo diễn Nhật Bản Kazuhisa Yusa với sự tham gia diễn xuất của Ngô Kiến Huy, Hoàng Yến Chibi, Katleen Phan Võ...

TIFF là sự kiện điện ảnh thường niên hàng đầu châu Á, ra đời từ 1985. Năm 2019 là năm thứ 6 hạng mục Crosscut Asia được đưa vào khuôn khổ TIFF với sự đồng hành và hỗ trợ của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation).