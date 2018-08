'Con gái' Kristen Stewart - Robert Pattinson lớn phổng phao

Mackenzie Foy sinh năm 2000, là người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ. Cô từng tham gia nhiều bộ phim đình đám của Hollywood từ khi còn nhỏ, và đáng chú ý nhất trong số đó là Twilight. Trong phần cuối của loạt phim này, cô vào vai Renesmee Cullen, con gái của nam chính Edward (Robert Pattinson đóng) và nữ chính Bella (Kristen Stewart).

Sau Twilight, Mackenzie Foy còn tham gia nhiều tác phẩm lớn khác, trong đó có phim kinh dị The Conjuring (2013), bom tấn Interstellar (2014), lồng tiếng trong phim The Little Prince (2015)... Phải đến The Nutcracker and the Four Realms (tựa Việt: Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc), Mackenzie Foy mới có thể tỏa sáng với vai chính đầu tiên.

Mackenzie Foy trong poster phim Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc

Dựa trên tiểu thuyết thiếu nhi The Nutcracker and the Mouse King, tác phẩm xoay quanh cuộc phiêu lưu đầy kỳ ảo của cô bé Clara do Mackenzie Foy thủ diễn. Cô chu du đến bốn vương quốc thần tiên đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần hiểm nguy. Cha đỡ đầu của cô bé, Drosselmeyer do nam diễn viên kỳ cựu Morgan Freeman thủ vai. Ngoài ra, dự án của Disney còn có sự tham gia của Keira Knightley, Eugenio Derbez, Miranda Hart, Jack Whitehall, Misty Copeland và Helen Mirren.

Sở hữu đôi mắt xanh lá cây và gương mặt thiên thần, Mackenzie Foy được dự đoán trở thành một trong những mỹ nhân mới của Hollywood

Đối với những khán giả từng có dịp thưởng thức nguyên tác, thì phiên bản live-action có kha khá điểm khác biệt. Trước hết, nhân vật Clara chưa từng xuất hiện trong truyện, bởi nhân vật chính vốn là chú lính chì Nutcracker được thổi sự sống. Ngoài ra, ác nhân đe dọa xứ thần tiên là Vua Chuột cùng bè lũ chuột con của hắn, chứ hoàn toàn không phải mụ Mẹ Gừng của xứ sở thứ tư (Helen Mirren đóng).

Chưa hết, bản live-action mang đến cho người xem không khí nồng ấm của mùa Giáng sinh, với cây thông trang trí, màu sắc chói lòa như ánh sáng phản quang từ quả châu, cùng một câu chuyện đậm tính nhân văn về tình thân gia đình. Có vẻ như bộ phim chính là một món quà Noel gửi sớm, từ hãng Walt Disney đến những người hâm mộ trên toàn thế giới khi ra mắt vào cuối năm nay.