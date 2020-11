Con gái vua nhạc pop Michael Jackson ra mắt ca khúc solo đầu tiên ‘Let down’

“Tôi có rất nhiều cảm xúc. Tôi thật sự phấn khích nhưng cũng lo lắng khi trình làng bài hát đầu tay. Hạnh phúc khi được tự do sáng tạo mà không bị ai bảo phải hát gì và hát như thế nào”, Paris Jackson - con gái vua nhạc pop Michael Jackson, nói khi thể hiện ca khúc Let down.

Nữ ca sĩ sẽ ra mắt album đầu tiên mang tên Wilted vào ngày 13.11 gồm 11 ca khúc. Paris Jackson và bạn trai Gabriel Glenn thành lập ban nhạc The Sound Flowers năm 2019 và phát hành album mini (gồm 5 ca khúc) cô hợp tác cùng Gabriel Glenn hôm 23.6. Anh trai của Paris Jackson - Prince (18 tuổi) chịu trách nhiệm điều hành sản xuất và ghi hình cho ca khúc chính của album mini là Your Look (Glorious).

Paris Jackson trong MV Let Down ẢNH: PEOPLE

MV Let down mở đầu bằng cảnh Paris Jackson lau giọt máu trên mắt. Sau đó, cô khám phá một ngôi nhà ma ám với ngọn nến trong tay cùng một người đàn ông - trong vai người tình bên cạnh. Sau 3 ngày công chiếu, MV Let down nhận được hơn 383 ngàn lượt xem trên YouTube.