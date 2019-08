Con trai lớn của Angelina Jolie chuẩn bị ‘khăn gói’ đến Hàn Quốc du học

Theo nguồn tin từ Us Weekly, Maddox đã chọn theo học tại Đại học Yonsei, một trong ba trường đại học danh tiếng nhất của xứ kim chi bên cạnh Đại học Seoul và Đại học Hàn Quốc. Cậu thiếu niên gốc Á sẽ bắt đầu các buổi học đầu tiên vào cuối tháng 9.2019. All Kpop tiết lộ rằng Maddox hiện đang tham gia lớp học tiếng Hàn, trang bị nhiều kỹ năng cần thiết để có thể dễ dàng thích nghi với cuộc sống ở xứ người. Trang tin này cũng cho biết Angelina Jolie sẽ đưa con trai cưng đến Seoul để làm thủ tục nhập học và chuẩn bị vài thứ cần thiết cho cậu.

Trước đó, vào tháng 11.2018, Maddox cùng mẹ và em trai gốc Việt Pax Thiên đã lặng lẽ đến Seoul (Hàn Quốc) để tìm hiểu về những ngôi trường phù hợp với cậu. Sở dĩ con trai lớn của Angelina Jolie chọn theo học đại học tại xứ củ sâm là bởi Maddox rất quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc cũng như ngành công nghiệp âm nhạc của nước này.

Angelina Jolie vẫn luôn dành nhiều sự ưu ái cho Maddox so với những người con khác ẢNH: SHUTTERSTOCK

Maddox sinh năm 2001 tại Campuchia, cậu bị bỏ rơi từ lúc chào đời và được Angelina Jolie nhận nuôi khi mới 7 tháng tuổi. Rời đất nước nghèo khó để đến với Hollywood xa hoa sống cùng mẹ nuôi, Maddox dần trở thành một đứa trẻ tài năng, trưởng thành và là tâm điểm của báo chí. Cùng mẹ đi khắp thế giới từ khi chỉ là một đứa trẻ, Maddox được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, đất nước, con người khác nhau. Maddox có thể nói được nhiều ngôn ngữ như: Anh, Campuchia, Đức, Nga…

Con trai lớn nhà Jolie-Pitt cũng sớm bộc lộ niềm đam mê với điện ảnh và từng tham gia đóng phim cùng Brad Pitt hay ngồi ghế nhà sản xuất trong phim First they killed my father của Angelina Jolie. Tháng 4.2019, truyền thông Mỹ rộ tin nữ diễn viên phim Kẻ trộm mộ dự định để lại khối tài sản khoảng 160 triệu USD (hơn 2.600 tỉ đồng) cho Maddox thay vì 5 người con còn lại (gồm 2 con nuôi và 3 con ruột). Cậu con trai cả của Angelina Jolie cũng được cho là người sẽ kế thừa công ty điện ảnh tâm huyết của mẹ.