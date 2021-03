Công an TP.Hà Nội điều tra hình sự vụ 40.000 cuốn sách lậu

Sau 2 tháng, Phòng An Ninh nội bộ (Công an TP.Hà Nội) vừa có văn bản thông báo đã chuyển qua Phòng An ninh điều tra (Công an TP.Hà Nội) thụ lý, giải quyết vụ việc hơn 40.000 cuốn sách lậu bị phát hiện và thu giữ vào ngày 8.1 tại Hà Nội vì có dấu hiệu hình sự.

Trước đó, qua mật phục và từ thông tin cung cấp của First News - Trí Việt, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.Hà Nội) phối hợp cùng Thanh tra Sở TT-TT bất ngờ kiểm tra nhà số 3 ngõ 89 Ngô Thì Sỹ (P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông) ngày 8.1. Tại đây, các cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều thùng sách in lậu, gồm sách thành phẩm, ruột và bìa sách. Qua kiểm kê ban đầu, số lượng sách in lậu lên đến 40.000 bản thuộc hơn 50 đầu sách, chủ yếu là sách in lậu từ ấn bản của các đơn vị: First News - Trí Việt, NXB Trẻ, Alphabooks, Nhã Nam…