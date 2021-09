Công bố bức tranh chưa từng lộ diện của danh họa Van Gogh

Worn Out là một trong những bức tranh nổi tiếng của danh họa Van Gogh vẽ ông lão ngồi trên ghế tựa, tay ôm đầu đầy mệt mỏi. “Van Gogh thực sự quan tâm đến người bình thường, ông ấy cũng muốn thể hiện cảm xúc về giới cần lao. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta muốn bước ra khỏi đại dịch Covid-19 và đều cảm thấy thật tuyệt vời khi chúng ta có thể chia sẻ phát hiện này”, Giám đốc Bảo tàng Van Gogh - Emilie Gordenker nói với hãng Reuters.

Hiện nay việc khám phá thêm tác phẩm của danh họa Van Gogh là cực kỳ hiếm. Bức Worn Out thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân và chưa từng được biết đến hoặc trưng bày ở bất cứ đâu.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật cấp cao Teio Meenendorp nhận định: “Vì vậy, khi chủ sở hữu mang bức tranh đến bảo tàng, đó là một bất ngờ lớn. Tác phẩm có kích thước 50x30 cm được vẽ bằng bút chì trên giấy, phong cách yêu thích của Van Gogh ghi dấu từ năm 1877. Bức tranh gần giống với bức Old Man nổi tiếng nhưng phối cảnh có khác biệt”.

Teio Meenendorp cho biết thêm tác phẩm có thể được xác định niên đại với độ chính xác đến tháng 11.1882, khớp với thời điểm 2 bức thư Van Gogh viết vào ngày 24.11.1882. Đó là khoảng thời gian tương đối ổn định của họa sĩ khi ông sống với một người phụ nữ ở The Hague.

Chân dung tự họa của Van Gogh ẢNH: BẢO TÀNG D’ORSAY

Trong một bức thư gửi cho em trai Theo, Van Gogh viết rằng ông đã vẽ hai bức tranh Old Man và Worn Out. Van Gogh viết: “Thật là một cảnh đẹp tuyệt vời mà người đàn ông già cặm cụi làm việc tạo ra cùng cái đầu hói”. Bức thư còn lại được Van Gogh gửi cho một đồng nghiệp họa sĩ, tiết lộ dự định làm một bản in thạch bản về 2 bức tranh này. Van Gogh đã thực hiện bản in thạch bản, có tiêu đề At Eternity’s Gate ba ngày sau (tức 27.11.1882).

Nhà nghiên cứu Teio Meenendorp nói Van Gogh đã đặt tựa tiếng Anh cho các tác phẩm một phần với hy vọng tranh ông có thể được chú ý và từ đó ông có thể làm họa sĩ minh họa cho một tạp chí nào đó. Tuy nhiên điều này không bao giờ xảy ra. Van Gogh đã đạt được chút ít thành công về mặt thương mại khi còn sống dù sau khi qua đời tranh của ông nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng như có mức giá “khủng”.

Danh họa Hà Lan Van Gogh gặp rắc rối vì bệnh tâm thần và tự coi mình là kẻ thất bại. Ông thể hiện điều này trong bức tranh sơn dầu có tên Sorrowing Old Man, hai tháng trước khi tự tử bằng súng vào ngày 29.7.1890.