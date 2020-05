Công bố trực tuyến giải thưởng báo chí Pulitzer 2020

Tờ The New York Times “càn quét” 3 giải chính Pulitzer năm nay ở hạng mục Điều tra, Bình luận và Tin quốc tế . Nhà báo Brian M. Rosenthal đoạt giải hạng mục Điều tra với phóng sự về nghề lái taxi tại thành phố New York. Bài viết phơi bày những khó khăn của người chạy taxi khi phải vay nặng lãi để trang trải nhiều khoản phí mới có thể hành nghề. Ở hạng mục Bình luận, bài viết của nhà báo Nikole Hannah-Jones nhận giải nhờ tôn vinh sự đóng góp của người Mỹ da màu, cũng như hậu quả của chế độ nô lệ từng tồn tại ở Mỹ. The New York Times cũng được trao giải Tin quốc tế với loạt bài viết về chính phủ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhật báo Anchorage Daily News cùng phối hợp với tổ chức phi chính phủ ProPublica (chuyên đào tạo các nhà báo điều tra) đoạt giải ở thể loại Phục vụ cộng đồng qua loạt bài về một ngôi làng ở bang Alaska (Mỹ) không có cảnh sát bảo vệ, khiến nhà chức trách phải vào cuộc sau hàng thập kỷ lãng quên, giúp phần nào thay đổi luật pháp về ngôi làng.

Trẻ em Hồi giáo Kashmir tham gia các lớp học tụng kinh vào ngày đầu tháng chay Ramadan. Bức ảnh nằm trong loạt ảnh đoạt giải Ảnh phóng sự ẢNH: AP

Ở thể loại Tin nóng, tờ The Courier-Journal thắng giải Pulitzer vì đã đưa tin nhanh về vụ thống đốc sắp mãn nhiệm của bang Kentucky (Mỹ) ân xá cho hàng trăm người trước khi ông hết nhiệm kỳ. Cây bút Ben Taub của tờ The New Yorker nhận giải Kỹ năng viết khi mô tả số phận một người đàn ông bị bắt cóc, tra tấn và tước quyền tự do trong hơn một thập kỷ tại nhà tù ở vịnh Guantanamo.

Các phóng viên ảnh của hãng tin Reuters đoạt giải Pulitzer hạng mục Ảnh tin tức mới nhất khi chụp người dân Hồng Kông biểu tình phản đối nhà cầm quyền. Channi Anand, Mukhtar Khan và Dar Yasin của hãng tin AP đoạt giải Ảnh phóng sự với loạt ảnh về Kashmir, Ấn Độ năm 2019.

Ngoài lĩnh vực báo chí, giải Pulitzer còn dành nhiều giải thưởng cho tiểu thuyết viễn tưởng, kịch nghệ, lịch sử, tiểu sử hoặc tự truyện, thơ, âm nhạc… Ở hạng mục Viễn tưởng năm nay, tác giả Colson Whitehead đã chiến thắng với tiểu thuyết The Nickel Boys. Cuốn tiểu thuyết này tái hiện cuộc sống kinh hoàng tại một trường cải tạo ở Florida vào những năm 1960. Hạng mục Tiểu sử hoặc tự truyện được trao cho tác phẩm Sontag: Her Life and Work của Benjamin Moser. Tác giả W.Caleb McDaniel chiến thắng hạng mục Lịch sử với cuốn Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in America.

Giải thưởng Pulitzer được trao hằng năm kể từ 1917 theo mong muốn của nhà xuất bản báo chí nổi tiếng người Mỹ tên Joseph Pulitzer và được điều hành, quản lý bởi Đại học Columbia.