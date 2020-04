Công chúng đòi đuổi sao 'The Flash' khỏi dự án mới sau video bóp cổ fan nữ

Đầu tuần này, video dài 30 giây ghi lại cảnh ngôi sao The Flash và Fantastic Beasts and Where to find them Ezra Miller bóp cổ fan nữ bên ngoài quán bar tại Reykjavik, Iceland đã lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội . Nhiều ý kiến tranh luận nổ ra xung quanh sự việc nhưng hầu hết đều bày tỏ sự tức giận khi diễn viên 27 tuổi nổi nóng và có hành động bạo lực với phái nữ. Bên cạnh những người bênh vực, một bộ phận cư dân mạng cho rằng cần có hình phạt thích đáng cho Ezra Miller. Cụ thể, họ yêu cầu Warner Bros . cắt hợp đồng với nam diễn viên vì hành vi không đúng mực.