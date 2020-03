Warner Bros đóng cửa phim trường nơi vợ chồng Tom Hanks nhiễm Covid-19

Thế nhưng phía đại diện hãng Warner Bros không nói cụ thể là đã có bao nhiêu nhân viên trong đoàn làm phim đã tiếp xúc với sao phim Forrest Gump và vợ ông ngoài trường hợp mắc bệnh ở trên. Ngay sau khi có các triệu chứng của bệnh viêm phổi cấp, tài tử từng đoạt giải Oscar viết trên trang Instagram cá nhân để thông báo đến người hâm mộ: "Rita và tôi đang ở Úc. Chúng tôi thấy mệt mỏi, cảm lạnh và đau nhức người. Rita thì có vài cơn ớn lạnh thoáng qua".

Qua đó, con trai của tài tử Tom Hanks bộc bạch: "Tôi rất cảm kích việc mọi người đã lo lắng cho bố mẹ tôi. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Bước chân vào ngành công nghiệp giải trí xứ cờ hoa từ năm 1977 và đã đóng trong những tác phẩm thuộc hàng kinh điển như Forrest Gump (1994), Saving Private Ryan (1998), Catch me if you can (2002)... hiện Tom Hanks được biết đến là thế hệ diễn viên gạo cội của Hollywood . Ông từng nhận giải Quả cầu vàng, Oscar... cho những vai diễn sáng giá trong sự nghiệp. Tổng doanh thu tất cả phim ông đóng nếu tính riêng ở thị trường Mỹ và Canada lên đến 4,9 tỉ USD, còn tổng doanh thu phòng vé toàn cầu lên đến gần 10 tỉ USD, giúp ông trở thành một trong những tài tử danh giá bậc nhất ở kinh đô điện ảnh . Ông kết hôn với nữ diễn viên Rita Wilson từ năm 1988 và vẫn giữ lửa hôn nhân nồng đượm đến nay.