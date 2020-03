Tài tử Tom Hanks và vợ nhiễm Covid-19

Tài tử 64 tuổi tiếp tục: “Vậy thì, nên làm gì tiếp theo đây ? Các nhân viên y tế đã đưa ra những thủ tục mà chúng tôi buộc phải tuân theo. Gia đình Hanks sẽ được kiểm tra, giám sát và cách ly để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cộng đồng.…”. Khép lại thông báo, Tom Hanks đề cập rằng vợ chồng ông sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và không quên nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Bình luận dưới bài viết của nam diễn viên sinh năm 1956, nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp không giấu nổi sự sửng sốt, hoang mang. Bên cạnh việc bày tỏ lo lắng trước tình hình sức khỏe của vợ chồng Tom Hanks - Rita Wilson và gửi những lời chúc tốt đẹp mong cặp sao vượt qua bệnh dịch, nhiều fan bày tỏ nỗi lo lắng trước diễn biến phức tạp của Covid-19 và dặn dò nhau nên cẩn thận hơn. Thông tin được tài tử phim Forrest Gump chia sẻ lập tức được nhiều tờ báo, trang tin tức lớn như The New York Times, The Los Angeles Times, CNN, CBS News, Dealine, Variety… đăng tải và thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.