Công nương Kate Middleton chia sẻ 100 bức ảnh về đại dịch Covid-19

Dự án Hold Still do Kate Middleton và National Portrait Gallery (Phòng Trưng bày chân dung quốc gia) khởi xướng kêu gọi mọi người dân trên khắp nước Anh gửi ảnh tập trung vào 3 chủ đề: Người trợ giúp và những anh hùng, Bình thường mới của bạn và Hành động tử tế. Những bức ảnh được chụp trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh. 100 bức ảnh chọn sau cùng này được trưng bày trực tuyến vào ngày 14.9. Một số ảnh sẽ trình chiếu tại các thị trấn và thành phố trên khắp Vương quốc Anh trong những tháng tới.