Công ty của vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama bận rộn với 6 phim chiếu mạng

Higher Ground Productions sẽ chuyển thể cuốn tiểu thuyết Exit West của tác giả người Anh gốc Pakistan Mohsin Hamid xuất bản năm 2017 thành phim. Cuốn tiểu thuyết kể câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ tìm thấy những cánh cửa thần kỳ để đưa họ đến một nơi khác và hạ cánh an toàn giữa cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu.

Các dự án phim khác của vợ chồng cựu Tổng thống Obama bao gồm phim khoa học viễn tưởng có tên Satellite được thực hiện với T Street - một công ty sản xuất do đạo diễn bom tấn Star Wars: The Last Jedi là Rian Johnson và nhà sản xuất Ram Bergman điều hành. Một tác phẩm khác mang tên Tenzing, mô tả hành trình người đàn ông Ấn Độ gốc Nepal Tenzing Norgay chinh phục đỉnh Everest cùng với nhà leo núi chuyên nghiệp Edmund Hillary của New Zealand. Cả hai đã trở về an toàn và trở thành hai người đầu tiên trên thế giới leo lên đỉnh Everest vào năm 1953. Dự án thứ tư là The Young Wife - phim kể về một người phụ nữ trong ngày cưới của của mình bất ngờ bị cơn bão ập đến.