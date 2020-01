Critics' Choice 2020 trao giải kép cho 2 đạo diễn Bong Joon Ho và Sam Mendes

Ngày 12.1 (giờ Mỹ), giải Critics' Choice lần thứ 25 do Hiệp hội Phê bình phim tại Mỹ và Canada tổ chức đã khiến giới làm phim cùng người hâm mộ bất ngờ khi trao giải thưởng kép ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất cho hai đạo diễn Bong Joon Ho (phim Parasite) và Sam Mendes (phim 1917). Song chỉ có đạo diễn Bong Joon Ho lên sân khấu nhận giải còn đạo diễn Sam Mendes vì bận chuyện cá nhân nên không có mặt tại buổi lễ.

Do kết quả được công bố trước đề cử Oscar thường niên nên các giải thưởng tại Critics' Choice được xem là những "bệ phóng" giúp cho các "ngựa chiến" thẳng tiến tại giải Oscar các năm. Nếu Parasite (Ký sinh trùng) giúp cho Bong Joon Ho nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất thì nó còn mang về giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, nối tiếp giải thưởng cùng tên trước đó tại Quả cầu vàng lần thứ 77. Bong Joon Ho đã lên sân khấu cùng với phiên dịch viên trong sự reo hò của đồng nghiệp và bộc bạch: "Tôi đã không nghĩ mình thắng giải này, vì thế tôi đã không chuẩn bị trước bài phát biểu", sau đó ông nói thêm: "Điều khiến tôi hạnh phúc đó là được đề cử cùng với các đạo diễn tài năng khác".

Để giành được tượng vàng danh giá lần này, Bong Joon Ho và Sam Mendes đã vượt qua các đạo diễn khác là Quentin Tarantino (phim Once Upon a Time in Hollywood), nữ đạo diễn Greta Gerwig (phim Little Women), cặp đạo diễn Josh Safdie và Benny Safdie (tác phẩm Uncut Gems), Noah Baumbach (phim Marriage Story) và đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese (The Irishman).

Ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, phim Ký sinh trùng đã đánh bại các phim khác như Portrait of a Lady on Fire (Pháp), Pain and Glory (Tây Ban Nha), Les Misérables (Pháp) và Atlantics (Cộng hòa Sénégal). Tuy bị "lép vế" trước các đạo diễn khác nhưng "quái kiệt" Quentin Tarantino đã vinh dự "ẵm" tượng vàng Phim xuất sắc nhất nhờ Once Upon a Time in Hollywood.

Joaquin Phoenix đánh bại Leonardo DiCaprio

Nếu ở các hạng mục Đạo diễn xuất sắc, Phim xuất sắc chứng kiến thành, bại của những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp giải trí 2019 thì ở các hạng mục về diễn xuất, kỹ thuật làm phim... cũng khiến người hâm mộ có nhiều bất ngờ. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tài tử phim Joker là Joaquin Phoenix đã vượt qua Leonardo DiCaprio (phim Once Upon a Time in Hollywood), Robert De Niro (phim The Irishman), Antonio Banderas (phim Pain and Glory), Adam Driver (phim Marriage Story), Eddie Murphy (phim Dolemite Is My Name) và Adam Sandler (phim Uncut Gems) để giành tượng vàng.

Tài tử Joaquin Phoenix cám ơn gia đình đã tạo cảm hứng cho anh hoàn thành xuất sắc vai diễn trong phim Joker trên sân khấu Ảnh: FilmMagic

Còn ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tượng vàng thuộc về tay minh tinh Renée Zellweger trong phim Judy. Once Upon a Time in Hollywood, tác phẩm "nặng ký" tại giải thưởng năm nay cũng giúp cho tài tử Brad Pitt mang về tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đây không phải lần đầu tiên trong lịch sử giải Critics' Choice có giải thưởng kép. Tại mùa giải năm rồi, ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, hai minh tinh Glenn Close và Lady Gaga đã đồng loạt được xướng tên khiến khán giả vỡ òa.