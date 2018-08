Cú hích mới cho nghệ sĩ gốc Á

M.N.Shyamalan là đạo diễn gốc Ấn thành công vang dội với những bộ phim kinh dị, siêu nhiên thời đầu như The Sixth Sense (Giác quan thứ sáu), Unbreakable (Không thể bẻ gãy) và Signs (Dấu hiệu) rồi sau đó thất bại với một loạt phim và thành công trở lại gần đây với Split (Tách biệt). Các bộ phim của ông dường như không có một chút bóng dáng châu Á nào. Đó cũng là điều mà chúng ta có thể cảm nhận với các bộ phim của đạo diễn James Wan (gốc Hoa - Malaysia, thành công lớn với loạt phim kinh dị Insidious, The Conjuring, Furious 7...) hay John M.Chu (gốc Hoa, vang danh với Step Up 3D, Now You See Me 2 (Phi vụ thế kỷ 2), GI Joe: Retaliation (GI Joe: Báo thù). Nhưng chính John M.Chu đã tìm cách thay đổi điều đó bằng cách đạo diễn bộ phim “rặt” châu Á Crazy Rich Asians.