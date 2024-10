Mỹ Tâm và hơn 100 nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại HOZO 2024

Trong buổi họp báo công bố khởi động Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 4 - HOZO 2024 sáng 15.10, Ban tổ chức (BTC) cho biết dù HOZO 2023 đã rất thành công, thu hút lượng lớn khán giả quốc tế cũng như khán giả sân nhà, nhưng BTC không áp lực trước những kết quả đã đạt được. Nhạc sĩ Huy Tuấn, tổng đạo diễn HOZO 2024, nói giữa mùa lễ hội âm nhạc tưng bừng những tháng cuối năm, BTC HOZO vẫn tiếp tục mở rộng quy mô, các hoạt động xung quanh để tạo thành "hệ sinh thái" lễ hội.

Chủ đề của HOZO 2024 là Thế giới chung nhịp đập - One world, one beat với ý nghĩa khán giả mọi nơi sẽ cùng sống trong niềm say mê âm nhạc, cùng đồng lòng vượt qua những biến động trước một thế giới luôn thay đổi.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, tổng đạo diễn HOZO 2024, chia sẻ kế hoạch chương trình tại buổi họp báo

ẢNH: THẾ SANG

Đáng chú ý, HOZO 2024 dự kiến đón hơn 100 nghệ sĩ quốc tế đến TP.HCM biểu diễn xuyên suốt thời gian diễn ra. Đây là định hướng của BTC trong việc "mang tiếng nói Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến Việt Nam". Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ, khác với những lễ hội âm nhạc mùa cuối năm, HOZO 2024 sẽ có điểm nhấn về bản sắc trong không khí chung của quốc tế: dự kiến sẽ có các tiết mục trình diễn của nghệ sĩ Việt với chất liệu mang đậm bản sắc Việt.

Trong đó, cuộc thi Cảm hứng Hò dô (nằm trong "hệ sinh thái" HOZO 2024) hiện đã khởi động là minh chứng cho lời hứa bắc nhịp cầu văn hóa thế giới - Việt Nam thông qua âm nhạc. Cuộc thi năm nay sẽ giới thiệu quán quân đến các lễ hội âm nhạc trên thế giới. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết, HOZO 2024 sẽ có 1 quỹ dành riêng cho các nghệ sĩ với tinh thần khích lệ các tài năng âm nhạc trẻ để họ tiến xa hơn trên trường quốc tế. Các đêm thi Cảm hứng Hò dô sẽ diễn ra vào 25 - 26.10 và 24.11 (đêm chung kết).

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết HOZO 2024 có 1 nguồn quỹ dành để hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ

ẢNH: THẾ SANG

Ca sĩ Mỹ Tâm là nghệ sĩ được chọn trở thành "headliner" - gương mặt đại diện cho chương trình. Các nghệ sĩ quốc tế khác cũng được chọn là "headliner" sẽ dần được công bố thời gian tới.

Lễ hội âm nhạc HOZO 2024 về cơ bản vẫn có cấu trúc sân khấu, các gian hàng giống như năm ngoái: sân khấu chính cho 3 đêm diễn chính thức tọa lạc tại nút giao giữa đường đi bộ Nguyễn Huệ với đường Lê Lợi. 3 đêm này sẽ diễn ra từ 13 - 15.12 năm nay.