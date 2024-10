Suboi, Wren Evans, tlinh, Quang Hùng MasterD... tham gia Lễ hội âm nhạc GENfest 2024

Trong những năm qua, GENfest không chỉ là một sự kiện âm nhạc mà còn là không gian trải nghiệm đầy độc đáo, nơi khán giả có thể tìm thấy những cảm xúc đặc biệt cho bản thân mình.

GENfest là lễ hội do ê kíp người Việt tạo nên với tinh thần văn hóa đường phố sôi động, đậm đà bản sắc nhưng cũng không kém phần hiện đại và sáng tạo. Và GENfest 2024 còn hướng đến quy mô quốc tế, với mong muốn có thể cạnh tranh với những lễ hội hàng đầu châu Á.

Từ những bản hit solo như TWIT và Maria đến những bản ballad cảm xúc, Hwasa luôn biến mỗi buổi diễn thành một trải nghiệm đáng nhớ ẢNH: BTC

Mới đây, chương trình đã công bố các nghệ sĩ tham gia năm nay, trong đó có 2 nghệ sĩ quốc tế là Hwasa và LOCO. Trong khi Hwasa nổi tiếng với sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu khi mỗi màn trình diễn của cô đều bùng nổ thì LOCO được biết đến là một trong những nghệ sĩ hip hop hàng đầu của Hàn Quốc với loạt hit và phong cách biểu diễn đầy cảm hứng.

2 nghệ sĩ này sẽ cùng trình diễn với 8 nghệ sĩ trong nước là Suboi, Karik, Andree Right Hand, Wren Evans, tlinh, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và WXRDIE. Trong đó Quang Hùng MasterD và Dương Domic là 2 “anh trai” đang gây sốt sau chương trình Anh trai say hi; cả hai chuẩn bị hẳn một sân khấu riêng lên đến 45 phút tại GENfest 2024.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên Quang Hùng MasterD tham gia GENfest ẢNH: BTC

Song song với dàn line-up hấp dẫn, Lễ hội GENfest 2024 còn có sự đồng hành của giám đốc âm nhạc SlimV và đạo diễn Dương Mai Việt Anh.

Với hơn 35.000 người tham dự vào năm 2023, GENfest đã trở thành sự kiện có quy mô, tạo dấu ấn trong khu vực. Theo đó, GENfest mang một loạt các màn trình diễn phong phú, gồm khoảng 15 nghệ sĩ "hot" của Việt Nam và quốc tế, mỗi set diễn kéo dài 45 phút, được dàn dựng bởi chính nghệ sĩ và những nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn sân khấu nổi tiếng.