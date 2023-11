LyLy, Kay Trần, Bùi Công Nam, Jaykii, Doãn Hiếu… tham gia lễ hội âm nhạc 'School Fest'

School Fest do Kênh truyền hình TodayTV phối hợp với Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, với 3 lần diễn ra thành công, đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc và lễ hội đặc biệt được giới trẻ háo hức mong đợi.

Lễ hội School Fest được tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2023) và chào đón tân sinh viên khóa 2023 - 2024, đồng thời cũng tạo ra một sân chơi mới đầy màu sắc dành cho giới trẻ.

Được mong chờ nhất chính là "đại tiệc" âm nhạc School Fest - Youniverse diễn ra vào chiều tối ngày 19.11 tại KTX Đại học Quốc gia TP.HCM (TP.Thủ Đức) với sự đầu tư quy mô về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu... Đêm nhạc có sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích hiện nay như: B Ray, LyLy, Kay Trần, Bùi Công Nam, DJ KHÁNH, Ngô Lan Hương, Jaykii, Coldzy, Mr.B, Doãn Hiếu... Với đa dạng thể loại âm nhạc từ rap, pop, ballad đến EDM..., School Fest 2023 mong muốn đem lại một đêm nhạc bùng nổ với vũ trụ thanh âm đa sắc màu.

Poster của School Fest 2023 với sự tham gia của nhiều ca sĩ trẻ đang được yêu thích

Trong lần trở lại này, School Fest hứa hẹn sẽ mang đến sân khấu âm nhạc tầm cỡ, không gian lễ hội quy mô với nhiều hoạt động bổ ích kết hợp giữa hướng nghiệp, thể thao, nghệ thuật đường phố, ẩm thực... Đặc biệt, lần đầu tiên trong khuôn khổ một lễ hội dành cho giới trẻ và sinh viên sẽ có sự xuất hiện của những quả khinh khí cầu rực rỡ màu sắc, cho thấy mức độ đầu tư ngày càng hoành tráng, đổi mới ấn tượng của School Fest qua mỗi mùa hội.

Khinh khí cầu sẽ xuất hiện tại ngày hội School Fest

Với chủ đề Tự tin sống bản lĩnh, mỗi khu vực gian hàng và sân khấu của lễ hội School Fest kỳ này đều được thiết kế theo phong cách độc đáo riêng biệt, giải phóng sự sáng tạo một cách không giới hạn để tất cả các bạn trẻ có cơ hội thể hiện bản thân, tham gia vào các hoạt động thú vị và khám phá những trải nghiệm vô cùng đặc sắc. Đường chạy Fun Run - Tôi vượt trội dài hơn 2 km quanh khuôn viên ký túc xá hứa hẹn sẽ là một mùa giải mới đầy náo nhiệt. Chuỗi hoạt động Team Building để các bạn sinh viên được thể hiện sức trẻ...

Cuộc thi âm nhạc Being You - Being Young cũng sẽ diễn ra vào tối 18.11 tại KTX Đại học Quốc gia TP.HCM vừa để đánh thức các tài năng âm nhạc trẻ vừa như một lời tri ân ngọt ngào gửi đến các bậc nhà giáo. Ngoài ra, còn có các hoạt động ý nghĩa như: giao lưu các câu lạc bộ - đội nhóm sinh viên, trao học bổng, tuyên dương khen thưởng sinh viên vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động xã hội...