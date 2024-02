Wren Evans và tlinh hát 'liên hoàn hit' trong đêm giao thừa

Chọn 2 gương mặt trẻ kết hợp trong tiết mục biểu diễn đêm giao thừa tại chương trình Sóng 24, có lẽ bởi cả hai có điểm chung khi đều được người hâm mộ dành tặng - ưu ái gọi là nữ thần, nam thần nhạc số mới. Rapper tlinh và Wren Evans đều sở hữu album với loạt ca khúc công phá và thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc trong năm qua.

“Young queen của rap Việt” và “anh Wren dân tổ” lần đầu đứng chung sân khấu V.C

Cú "chạm nhẹ" của tlinh và Wren Evans trên sân khấu Sóng 24, theo ý tưởng của ê kíp sản xuất, sẽ mở màn cho nguồn năng lượng bùng nổ của thế hệ gen Z tài năng. Ngoài ra, với sự dẫn dắt của 4 nam MC: Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Anh Tú, tlinh và Wren Evans cũng sẽ trải lòng về hành trình tạo ra những sản phẩm âm nhạc thống lĩnh top trending.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng âm nhạc, Wren Evans cho biết: "Cho em được shout out (khen ngợi một hay nhiều người đã làm tốt/cống hiến cho điều gì đó) những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những nghệ sĩ cùng lứa với em. Mỗi người có một màu sắc riêng và em ngưỡng mộ điều đó". Đồng quan điểm, tlinh cho rằng: "Gần đây, điều truyền cảm hứng nhất cho em làm nhạc là em được nhìn thấy tất cả các bạn đồng trang lứa với em cũng rất tự do sáng tạo. Đặc biệt năm vừa qua, em thấy có quá nhiều người có album, EP và những mixtape rất hay, mang dấu ấn cá nhân. Em cảm thấy rất vui, rất tự hào về mọi người".

tlinh tên thật là Nguyễn Thảo Linh, được biết đến nhiều sau khi tham gia mùa đầu tiên của cuộc thi Rap Việt V.C

Nói về đồng nghiệp là thế, còn với bản thân mình, tlinh được khán giả biết đến nhiều hơn kể từ sân chơi Rap Việt, sau đó là chủ nhân của album Ái - có mặt trong top 25 album xuất sắc nhất châu Á năm 2023 do tạp chí NME (New Musical Express) của Anh bình chọn. Tên tuổi của nữ rapper cũng có mặt trong chiến dịch toàn cầu của Spotify EQUAL Global và dự án xuyên quốc gia The Regionals. Khẳng định được sắc màu âm nhạc riêng, nữ rapper sinh năm 2000 được kỳ vọng là "tiếng nói" thuộc thế hệ mới của làng rap Việt.

Wren Evans tên thật là Phan Lê, là cháu ngoại của NSND Phan Muôn, một giọng ca gạo cội của dòng nhạc cách mạng V.C

Với Wren Evans - ca sĩ đa năng sinh năm 2001, anh trở thành hiện tượng cùng bản hit Từng quen và ghi dấu ấn với liên hoàn hit trong album đầu tay Loi choi (vừa đoạt giải thưởng Làn Sóng Xanh - Album của năm), xứng danh "tân binh khủng long" có hoạt động đột phá trong năm. Có thể thấy, những câu hát trong bài hit của Wren Evans đã trở thành viral, đưa nam ca sĩ trở thành "anh Wren dân tổ, phóng đổ tim em" thu hút hàng triệu người hâm mộ.

Wren Evans và tlinh còn là đại diện hình ảnh nghệ sĩ gen Z từ cá tính âm nhạc đến phong cách. tlinh giỏi rap, có khả năng sáng tác, vũ đạo, trình diễn thu hút; còn Wren Evans có thể sáng tác, sản xuất, hát, nhảy, chơi nhạc cụ và có phong cách thời trang được đánh giá cao.

Cả hai sẽ lần đầu "song kiếm hợp bích" trong chương trình Sóng 24 mang chủ đề Sóng của rồng, phát trong đêm giao thừa trên HTV2, quy tụ đông đảo nghệ sĩ có một năm hoạt động ấn tượng với sự phủ sóng rộng khắp, đang là những gương mặt đắt show và được đông đảo khán giả yêu thích.