'Bức họa nhạc' của Kimmese, tlinh, GREY D, Mono và nhà sản xuất 2PILLZ

Không lâu sau khi ra mắt MV tình wá akk (tình quá à) cùng GREY D, nhà sản xuất âm nhạc 2PILLZ vừa phát hành album đầu tay the SUNset.

Album the SUNset ra mắt tối 22.8

Album the SUNset gồm 8 ca khúc: ghệ iu dấu ơiii, em là, hoàng hôn, tình wá akk, thật tình, anh chỉ muốn, thucthaudemdenghisuyveem, nếu dự báo lúc đó mưa. Và theo ê kíp sản xuất, việc kết hợp cùng 4 nghệ sĩ Kimmese, tlinh, GREY D và Mono có thể xem là cách 2PILLZ mượn các giọng ca để vẽ nên loạt khung cảnh hoàng hôn khác nhau cho the SUNset. Theo đó, phần vocal (giọng hát) trong the SUNset cũng có tính chất lặp lại, không đầy đủ lời ca như một ca khúc thông thường mà ngắn gọn, đủ để tạo nên "bức họa nhạc".

"Không gian của the SUNset là không gian dối, vì đó là những cảm xúc thực, như những bức họa nhạc về hoàng hôn", 2PILLZ nói S.T.E

Sự độc đáo của the SUNset ở chỗ, đây là một album mixset nonstop - không tách rời từng ca khúc mà nối liền tất cả, tạo nên một bài nhạc dài hơn 24 phút, như một đại cảnh hoàng hôn với những gam màu, những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và tựa đề của các ca khúc trong the SUNset khi đọc nối liền cũng là một câu nói hoàn chỉnh.

Nhà sản xuất "tỉ view" của Rap Việt mùa 3 mong muốn mang đến hình thức thưởng thức mới với âm nhạc "lắk lành" - xu hướng nghe của giới trẻ S.T.E

2PILLZ cho biết đã sử dụng các nhạc cụ: guitar, piano, đàn tơ rưng, saxophone… kết hợp cùng dàn dây và cả nhạc điện tử, với mong muốn sự pha trộn này tạo nên độ tương phản, khi những thứ ít nghe chung lại ở cùng nhau trong một bài nhạc.

Theo 2PILLZ, the SUNset thuộc thể loại âm nhạc… "lắk lành", một khái niệm mới mà anh đặt ra để chỉ "nhạc quẩy sôi động, tưng bừng nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, thư giãn và rất chạm. Đó cũng là những gì tôi hướng đến. Âm nhạc trong album này được DJ Minh Trí miêu tả như 'sóng', cứ đến rồi đi, đưa đẩy người nghe đến với các tần số rung động khác nhau”.

Thời gian gần đây, 2PILLZ (một trong những nhà sản xuất tại Rap Việt mùa 3) được chú ý khi sở hữu các ca khúc Nơi ta sống - Mikelodic và Long Nón Lá, Yêu hay không yêu - Tọi và Hydra, Vành khuyên nhỏ - Liu Grace... có lượt xem TikTok cao, với 2,9 tỉ lượt xem trong tổng số 5 tỉ lượt xem Rap Việt mùa 3 trên TikTok sau 10 tập phát sóng.