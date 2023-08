Hóa thân thành người lính Việt Nam, Mikelodic nhận tấm vé vào chung kết 'Rap Việt'

"Tham chiến" trong tập 12 Rap Việt mùa 3 (2023) là bảng thi đấu A và nửa bảng C. Đại diện tham gia thi đấu tại bảng A gồm có Mikelodic – đội huấn luyện viên (HLV) Thái VG, Double2T –đội BigDaddy; Dlow – đội B Ray và HYDRA – đội Andree Right Hand. Ở bảng C, 2 thí sinh còn lại là Tez – đội BigDaddy và VolTak – đội Thái VG.

Tez rap Enjoy cái moment này với sự hỗ trợ của Vũ Thảo My và Anh Tú V.C

Từng chỉ nhận được 1 chọn, Tez, với bản rap Enjoy cái moment này, bứt phá mãnh liệt trở thành thành viên đầu tiên team BigDaddy ghi tên vào chung kết. Nam rapper chia sẻ về thông điệp của mình trong bài rap này, rằng: "Nếu nói về enjoy, mọi người hay nghĩ theo hướng vui vẻ nhưng với mình thì khác. Dù cuộc đời có xoay chuyển các bạn theo hướng khó khăn hay là chạm đáy thì cũng hãy enjoy nó. Vì dưới đáy đều là những bài học".

Về phần thi của Mikelodic, giám khảo JustaTee nhìn nhận: “Trong đội anh Thái, Mikelodic là nhân tố rất đặc biệt, anh thấy em là người rất quyết tâm đưa những giá trị văn hóa vào âm nhạc của mình..."

Với bảng A, HLV Thái VG tin rằng Mikelodic là một người rất đa năng và thế mạnh đang có sẽ giúp nam rapper tách mình ra khỏi các đối thủ còn lại trong bảng đấu. Hóa thân thành người lính Việt Nam, Mikelodic nhận về "cơn mưa' lời khen cùng tấm vé vào chung kết.

Mikelodic chia sẻ: "Em muốn mọi người nhìn em là một người lính Việt Nam đang rap" V.C

Phần trình diễn Khúc ca vàng - bản nhạc mà Mikelodic mong muốn các anh em khi nhập ngũ có thể nghe để lấy động lực và tiếp thêm ý chí phục vụ Tổ quốc - đầy hào hùng khiến giám khảo Suboi xúc động: "Đây cũng là lần đầu tiên mình xem một bài rap mà tim mình rạo rực muốn khóc đến vậy". Khi MC Trấn Thành hỏi vì sao lại chọn chủ đề này, Mikelodic chia sẻ: "Em muốn mọi người nhìn em là một người lính Việt Nam đang rap".

Giám khảo Karik chúc mừng Double2T vì đã mang đến phần trình diễn vừa vặn

Với phần thi Người miền núi chất của Double2T, HLV Andree Right Hand cho chia sẻ: "Anh có đọc 1 bài phỏng vấn của em rằng nếu em không thành rapper thì em sẽ tiếp tục làm nghề cắt tóc, nhưng mà em yên tâm rằng sau hôm nay em sẽ không làm nghề cắt tóc nữa đâu!".

Dlow cùng phần thi Dễ tính V.C

Được giải cứu bởi nón vàng của HLV B Ray, Dlow bước vào vòng bứt phá với tâm thế tự tin cùng phần thi Dễ tính. Các ý kiến từ bộ 7 quyền lực cho rằng Dlow nên phóng khoáng hơn, cười nhiều hơn vì đó là điều mọi người ở đây và toàn thể các fan của Dlow đều mong muốn được nhìn thấy.

Mang đến phần thi Cánh cò bay lả bay la, HYDRA được ghi nhận trong cách khai thác chủ đề và tư duy làm nhạc. HLV BigDaddy "rất thích chủ đề mà HYDRA khai thác, bạn ấy lấy hình ảnh con cò đi kiếm ăn để lo cho gia đình, đó là hình ảnh rất đẹp…".

VolTak mang đến phần thi Dream Soldier V.C

Kết thúc tập 12 Rap Việt mùa 3, đội Thái VG giành thêm tấm vé thứ 2 vào chung kết - cho Mikelodic và Tez - thành viên đội HLV BigDaddy. Tuần sau, những gương mặt đến từ E sẽ lộ diện gồm: Rhyder, OgeNus, Long Nón Lá, CAPTAIN, sẽ lên sóng lúc 20 giờ ngày 19.8 trên kênh HTV2.