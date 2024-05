Hwasa ngày càng ăn mặc táo bạo

Hwasa dường như là một trường hợp đặc biệt và hiếm hoi được yêu thích tại Kpop bởi ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc thường ưu ái những nữ idol mang style trong sáng, ngọt ngào và có phần khắt khe với các idol có hình tượng quyến rũ, gợi cảm.

Tuy nhiên bỏ qua mọi tiêu chuẩn, Hwasa vẫn được quý mến và tỏa sáng. Cô nắm giữ trong tay nhiều bản hit solo đạt trăm triệu view như Maria, Twit hay Don't give it to me - ca khúc kết hợp với Loco được ra mắt vào năm 2018 đã "càn quét" mọi bảng xếp hạng nhạc số và đạt chứng nhận Perfect All-kill (đạt hạng 1 tại tất cả bảng xếp hạng âm nhạc nội địa tại Hàn Quốc).

Thời mới ra mắt công chúng, Hwasa nhận không ít bình luận tiêu cực từ cư dân mạng. Nhiều người ác ý cho rằng thân hình "phồn thực" và màu da nâu rám nắng của cô không phù hợp với hình ảnh một nữ thần tượng. Tuy nhiên sau một hành trình dài khẳng định năng lực bản thân, Hwasa đã được khán giả ghi nhận và lọt top những nữ idol vừa có tài, vừa có sắc INSTAGRAM NV

Trong bức ảnh vừa được chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, Hwasa mặc một chiếc áo khoác da, cởi các nút cài sơ mi, để lộ áo bra và khoe vòng 1 căng tràn INSTAGRAM NV

Nói về gu thời trang táo bạo của mình, thành viên của MAMAMOO cho rằng đây không phải là điều gì quá to tát. Cô sẽ làm mọi việc bản thân muốn, miễn không phạm pháp hay trái đạo đức. Hwasa từng nói: "Nếu không phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp hiện tại, thì tôi sẽ trở thành một tiêu chuẩn khác".



Từng chìm ngập trong những chỉ trích vì đi ngược với chuẩn mực idol hiện đại, Hwasa giờ đây đã trở thành một biểu tượng quyến rũ mới, "lệch chuẩn" và không trộn lẫn với bất kỳ ai INSTAGRAM NV

Tuy là em út nhưng Hwasa lại là thành viên theo đuổi phong cách quyến rũ gợi cảm duy nhất trong nhóm MAMAMOO từ những ngày đầu debut INSTAGRAM NV

Có lẽ chính vì những khác biệt và "nổi loạn" đó mà Hwasa là người sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhóm. Không chỉ vậy, người đẹp sinh năm 1995 còn có kỹ năng hát live thuộc hàng đỉnh cao.

Trong một cuộc bình chọn về màu giọng đẹp nhất giới idol gen 3, Hwasa dễ dàng đạt được một vị trí trong top 4, sánh vai với những giọng hát đình đám khác tại Kpop mặc dù trong MAMAMOO, cô không phải main vocal.



Hwasa đã thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn cầu của mình bằng các chuyến lưu diễn solo thành công tại Seoul, Hồng Kông trong thời gian vừa qua. Sự chú ý đổ dồn vào những gì cô sẽ làm trong tương lai khi tiếp tục tích cực hoạt động âm nhạc với màu sắc riêng biệt, cũng như thông báo tin tức về các buổi biểu diễn tiếp theo tại Đài Bắc và Singapore.