Kết nối văn hóa Việt Nam và thế giới

HOZO 2023 với thông điệp "From Ho Chi Minh City with Love" - "TP.HCM - Thành phố tình yêu" do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM cùng Công ty Beyond Communication phối hợp thực hiện.

HOZO 2023 được đánh giá là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất năm 2023 của TP.HCM, được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hóa và kích cầu du lịch thành phố.

Việc tổ chức sự kiện nói trên nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đề án "Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TP.HCM, giai đoạn từ năm 2020 - 2030".