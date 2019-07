Cụ ông đột tử khi đang xem Annabelle

Theo tờ Bangkok Post, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông 78 tuổi chết trong rạp chiếu phim tại một khu mua sắm The Avenue Pattaya ở quận Bang Lamung, thành phố Pattaya. Người đàn ông trên được xác định là Bernard Wilfred Channing, mang quốc tịch Anh.

Theo lời khai của các nhân chứng, cụ ông Bernard Wilfred Channing đã mua một vé xem phim Annabelle Comes Home . Tuy nhiên, khi bộ phim kết thúc và đèn được bật sáng lên, ông được một vị khách ngồi cạnh phát hiện đã qua đời.

Người phụ nữ hoảng hốt và nhanh chóng hô hoán khi nhận thấy dấu hiệu bất thường từ người bên cạnh. Các nhân viên trong rạp lập tức liên lạc với phía cảnh sát. Vụ việc được ghi nhận vào lúc 8 giờ tối (theo giờ địa phương).

Monthira Phengrat, một trong những người trực tiếp chứng kiến vụ việc tiết lộ: “Các nhân viên rạp phim đã tìm mọi cách xử lý vụ việc và cố gắng ngăn bất kỳ ai nhìn thấy những gì đang xảy ra. Chúng tôi bị cấm chụp ảnh ”. Ngoài ra, cô còn cho biết bản thân cùng các vị khách khác cảm thấy rất tiếc vì trường hợp này.

Thi thể của du khách người Anh được cảnh sát đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi Ảnh: Chụp màn hình

Trung tá Polpattham Thammachat, cảnh sát thành phố Pattaya cho biết: “Từ kết quả điều tra sơ bộ, chúng tôi hiện chưa tìm được nguyên nhân cái chết của du khách nước ngoài. Chúng tôi cũng không điều tra các đối tượng liên quan đến vụ việc vì không phát hiện tình tiết khả nghi”.

Thi thể của Bernard Wilfred Channing được cảnh sát đưa đến bệnh viện ở quận Banglamung. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân cái chết bí ẩn của ông.

Annabelle Comes Home là phim kinh dị. Tác phẩm do Gary Dauberman đạo diễn cùng sự góp mặt của bộ đôi diễn viên đình đám Vera Farmiga và Patrick Wilson trong vai hai nhà quỷ học nổi tiếng nước Mỹ. Búp bê quỷ ám Annabelle lần đầu ra mắt công chúng khi xuất hiện trong “bom tấm” kinh dị The Conjuring (2013). Ngay sau đó, hình tượng ma quái này nhanh chóng được yêu thích và trở thành nhân vật được nhượng quyền thương mại trong hàng loạt các tác phẩm kinh dị đình đám như: Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017).