‘Cuộc chiến’ giữa các nhóm ‘tân binh’ nữ gia nhập Kpop trong 2020

2019 là một năm cạnh tranh tương đối ảm đạm của các ‘tân binh’ nữ Kpop. Trong khi ITZY vừa ra mắt đã có nhiều thành tích vang dội cả trong nước lẫn quốc tế, ôm trọn giải tân binh nữ thì các nhóm Everglow, Cherry Bullet, Hinapia, Rocket Punch, Purplebeck... chưa gây ấn tượng mạnh cho khán giả với những sản phẩm âm nhạc đầu tiên. Do đó, không ít người yêu âm nhạc Kpop đặt kỳ vọng vào những cái tên mới trong năm nay.

1. Cignature

Dưới sự quản lý của J9 Entertainment (công ty vừa mới thành lập và tách ra từ C9 Entertainment - ngôi nhà của nhóm nhạc CIX), Cignature gồm 7 thành viên, được xác nhận ra mắt vào ngày 3.2 với đĩa đơn đầu tiên Nun Nu Nan Na. Đại diện của C9 Entertainment cho biết J9 Entertainment được thành lập để quản lý riêng các nhóm nhạc nữ.

Đây được xem như màn tái cấu trúc đội hình của nhóm vì trong số 7 thành viên hiện tại, nhiều người đã xuất hiện trong nhóm Good Day (ra mắt không ấn tượng vào năm 2017), cũng do C9 Entertainment thành lập.

Ba thành viên nổi bật của Cignature là Jeewon (thí sinh hạng 11 của chương trình truyền hình The Unit), Semi (cựu thực tập sinh JYP Entertainment, khá thân thiết với Chaeryeong của ITZY) và Belle (đứng vị trí thứ 24 trong The Unit, con lai Philippines - Hàn Quốc).

2. Dream Tree

Dream Tree là nhóm nữ 6 thành viên sắp ra mắt "chảo lửa" Kpop của WM Entertainment (ngôi nhà chung của B1A4, Oh My Girl, ONF). Nhóm bao gồm 2 vũ công phụ là Hyun Seo và Yeong In, vũ công chính Chae Won, giọng ca chính Seung Hyun và em út Jo Woon.

Nhóm dự kiến ra mắt năm 2020 trong khi IZ*ONE hoạt động đến hết tháng 4.2021. Hiện chưa rõ Lee Chaeyeon (IZ*ONE) có được thêm vào đội hình Dream Tree hay sẽ hoạt động với tư cách ca sĩ solo. Theo trang Koreaboo, nếu Chaeyeon quảng bá với Dream Tree, cô sẽ trở thành trưởng nhóm, gương mặt đại diện, vũ công và ca sĩ chính của nhóm.

Trong nhóm, Seung Hyun và Yeong In cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả xứ Hàn. Cả hai từng cùng Chaeyeon tham gia chương trình Produce 48 nhưng chỉ đạt xếp hạng chung cuộc lần lượt là vị trí thứ 73 và 84.

3. SM Rookies

Được trông chờ nhất chắc hẳn là nhóm nữ mới từ ông lớn SM Entertainment. Tuy nhiên, thông tin về đội hình chính thức của nhóm vẫn chưa được tiết lộ. Người ta hy vọng Koeun, Hina, Herin, Ningning, Lami sẽ là thành viên của nhóm. Các thành viên tin đồn khác bao gồm Yoo Jimin và Lee Helen.

Thành viên người Thành viên người Trung Quốc - Ningning được biết đến là người hâm mộ của những nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất hiện nay như Black Pink hay NCT. Mới đây, một ca sĩ Trung Quốc đã phát hành một video ghi lại giọng hát của Ningning. Trước đó, Koeun từng xuất hiện trong video âm nhạc của thành viên Super Junior – Ye Sung mang tên Paper Umbrella.

Hina sẽ là một trong số ít thần tượng Nhật Bản của SM Entertainment. Cô chuyên về nhảy hip hop và trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên Disney Channel. Lami là thành viên có chuyên môn về diễn xuất. Bên cạnh việc xuất hiện trong chương trình Mickey Mouse Club, cô cũng tham gia một số bộ phim truyền hình và làm người mẫu quảng cáo.

4. Newkid

Có tên tạm thời là Newkid, ‘tân binh’ của Banana Culture (công ty quản lý của EXID) dự kiến ra mắt trong năm 2020. Nhóm có 4 thành viên gồm Nayoung (thí sinh hạng 21 của chương trình Produce 48), trưởng nhóm Songsun, rapper Hyunbin và vũ công chính Maika.

5. RBW Girls

RBW Entertainment (công ty quản lý của Mamamoo, ONEUS, ONEWE) sắp sửa trình làng nhóm nữ mới có tên tạm thời là RBW Girls. Nhóm có 6 thành viên Yesol, Eunseong (thí sinh hạng 82 và 78 của chương trình Mixnine), Jieun, Goeun (thí sinh hạng 80 và 29 của Produce 48), Yuki (cựu thực tập sinh của JYP Entertainment) và Sujin.