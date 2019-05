Cuộc chơi giao hưởng 'ngoài nhà hát'

“Việc thành lập một dàn nhạc nhẹ hay dàn nhạc nào khác có thể nhìn thấy khía cạnh lợi nhuận. Còn việc thành lập dàn nhạc giao hưởng đòi hỏi công sức lớn và không phải dành cho đối tượng đại chúng nên khó kiếm được lợi nhuận”, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nhìn nhận. Anh cho rằng: “Việc xuất hiện những dàn nhạc trẻ hay của tư nhân đã làm phong phú đời sống âm nhạc, thẩm mỹ âm nhạc. Bên cạnh đó, nhìn vào sự phát triển nền nghệ thuật của một nước, nghệ thuật giao hưởng, thính phòng chính là một trong những điều người ta chú ý đầu tiên”.

Vừa ra mắt đầu năm nay là Dàn nhạc giao hưởng Trẻ Sài Gòn (SPYO), do nghệ sĩ Nguyễn Bảo Anh (Giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn - SPO), Nhạc viện TP.HCM và Amberstone Media thành lập, với mục tiêu trẻ hóa âm nhạc giao hưởng và đưa thể loại vốn bị cho là “đóng khung trong nhà hát” đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là lớp khán giả trẻ yêu thích trải nghiệm và luôn sẵn sàng tiếp nhận văn hóa mới. SPYO quy tụ các bạn trẻ từ 18 - 25 tuổi yêu thích nhạc cổ điển, liên tục được trau dồi kinh nghiệm thực tế qua từng buổi biểu diễn cùng các nghệ sĩ quốc tế , cũng như nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ thầy cô là các thành viên đầy nhiệt huyết của SPO và các nhạc trưởng nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước. Sau chương trình Once Upon a Spring - The Very Best of Tchaikovsky, Đêm nhạc phim, các nghệ sĩ của SPYO sẽ mang đến đêm Dấu ấn - The modern classics vào 11.5 tại Soul Live Project (216 Pasteur, Q.3, TP.HCM) với các tuyệt tác âm nhạc VN của Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Dương Thụ, Quốc Bảo, Bảo Chấn, Anh Quân, Ngọc Lễ.